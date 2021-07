Baseball, Serie A 2021: nella poule salvezza doppiette per Bologna Athletics, Montefiascone e Settimo Torinese

Mentre dalla FIBS arriva lo stop alla giornata del 20 luglio sulla base del ricorso di Parmaclima e Fortitudo Bologna, va in scena l’ultima parte della terza di andata della poule salvezza, con doppiette per Bologna Athletics, Montefiascone e Settimo Torinese e guai seri per Sala Baganza, Fiorentina e Milano.

Paternò regola senza problemi l’Academy of Nettuno, andando in testa al girone D insieme a Grosseto (entrambe a quota 5-1). Montefiascone mette decisamente in ginocchio la Fiorentina con dei perentori 15-9 e 4-2.

Il girone B vede Milano perdere 14-6 e 2-0 con il BC Settimo, mentre tra Farma Crocetta e Senago è 10-0 in un caso e 2-3 nell’altro. Castellana, invece, dopo la vittoria 10-5 in gara-1 con Bolzano perde 8-9.

Il gruppo C vede Modena disintegrare l’Oltretorrente, 14-2, nel primo confronto, mentre è più equilibrato il secondo (3-2 con rimonta). Successo Bologna Athletics su Sala Baganza per 7-1 e 2-1 nelle due partite, mentre tra Rimini e Panamed Lancers prima c’è il 9-3 per l’Erba Vita e poi il 5-6 da parte dei toscani.

Foto: FIBS / PhotoBass – Lauro Bassani