Prima erano i Blues (dalla nascita nel 1901), quindi sono diventati Bronchos (già nel 1902), poi Naps (nel periodo 1903-14) ed infine Indians (1915-2021). Non solo, con questa ultima denominazione li avete conosciuti anche nei primi anni ’90 con due film (Major League, e Major League 2) nei quali si raccontavano le loro gesta in chiave ironica.

Chi sono? Stiamo parlando dei Cleveland Indians. Bene, adesso preparatevi a imparare subito un nuovo nome, dato che da ora in poi si chiameranno Guardians. Da Indians a Guardians. Per quale motivo? Nell’ottica del “politically correct” imperante negli States, anche la franchigia dell’Ohio ha deciso di modificare la propria denominazione.

Era già successo un anno fa ai Washington Redskins della NFL che, in attesa di trovare un nome definitivo, per ora si fanno chiamare semplicemente Washington Football Team, tagliando i ponti con il passato con i nomi legati alle popolazioni dei nativi americani.

Il club di Cleveland, quindi, ha annunciato il cambiamento per mezzo di un video su Twitter narrato dall’attore Tom Hanks, mettendo fine a mesi di discussioni interne innescate da una resa dei conti nazionale da parte di istituzioni e squadre per eliminare definitivamente loghi e nomi considerati razzisti. Il cambio sarà effettivo solamente alla fine della stagione 2021 e premierà “Guardians” tra ben 1200 altre opzioni prese in esame.

Il proprietario della squadra Paul Dolan ha spiegato in un comunicato che: “…i disordini sociali della scorsa estate, innescati dall’uccisione di George Floyd a Minneapolis, hanno stimolato la nostra intenzione di cambiare il nome del club. Per questo motivo siamo entusiasti di inaugurare la prossima era della storia del baseball a Cleveland. Pertanto, volevamo un nome che rappresentasse fortemente l’orgoglio, la resilienza e la lealtà dei nostri cittadini”.

A fresh look from the 216. pic.twitter.com/0W8VTtZ7b0 — Cleveland Indians (@Indians) July 23, 2021

Eye want candy? Introducing the “Diamond C,” “Guardians Fastball,” and “Script Guardians.” pic.twitter.com/VfF5pWwPf9 — Cleveland Indians (@Indians) July 23, 2021



Foto: ChicagoPhotographer / Shutterstock.com