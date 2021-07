Paolo Lorenzi non supera il primo turno all’ATP 250 di Newport, l’ultimo appuntamento su erba della stagione 2021 del tennis di alta fascia. Il senese è stato battuto in un’ora e 2 minuti dall’americano Maxime Cressy con il punteggio di 6-1 6-2. Si tratta della sua nona sconfitta consecutiva in questo 2021 nel quale ha raccolto soltanto quattro vittorie.

Arrivato a Newport direttamente da Wimbledon, dove, tra le altre cose, prima della finale si è allenato con Matteo Berrettini, Lorenzi soffre sempre parecchio con il servizio, perdendo il primo e il terzo turno in questo senso. Tutto facile per Cressy, che non subisce mai più di un punto quando è alla battuta.

Non c’è molta più lotta nel secondo parziale, in cui il copione è quasi lo stesso del primo se si eccettua il finale, in cui l’italiano prova proprio in extremis a recuperare uno dei due break di svantaggio sul 5-2. Non ci riesce, e così l’americano vince facilmente.

Sebbene le percentuali di prime in campo siano simili (57%-51%), per Cressy il dato che impressione è quello dei punti vinti sulla prima: 22 su 24. Ed è anche quello che fa la differenza. Ora per lui c’è il derby con Sam Querrey.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events