ATP Bastad 2021, i risultati del 15 luglio. Definiti i quarti, eliminato Fabio Fognini

Il secondo turno del torneo ATP Bastad 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Nordea Open, disputato sulla terra battuta outdoor svedese, si è completato quest’oggi e sono stati definiti i quarti di finale, che si giocheranno domani. Non restano azzurri in tabellone dopo l’odierna eliminazione di Fabio Fognini.

Fabio Fognini lotta ma si arrende dopo due ore in tre set allo spagnolo Roberto Carballés Baena, il quale esce vincitore per 6-3 1-6 6-4 e domani nei quarti affronterà lo slovacco Norbert Gombos, che supera il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-2 6-4.

Il norvegese Casper Ruud, esentato dal primo turno, travolge in un’ora il danese Holger Vitus Nodskov Rune, sconfitto per 6-0 6-2, e domani sfiderà nei quarti lo svizzero Henri Laaksonen, giustiziere di Lorenzo Musetti all’esordio, che oggi batte lo svedese Elias Ymer per 6-2 7-5.

RISULTATI ATP 250 BASTAD 15 LUGLIO (SINGOLARE)

15 Lug – 15h05 Casper Ruud batte Holger Vitus Nodskov Rune 6-0 6-2

15 Lug – 16h30 Henri Laaksonen batte Elias Ymer 6-2 7-5

15 Lug – 12h40 Roberto Carballés Baena batte Fabio Fognini 6-3 1-6 6-4

15 Lug – 11h10 Norbert Gombos batte Emil Ruusuvuori 6-2 6-4

Foto: LaPresse