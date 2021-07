ATP Atlanta 2021: Jannik Sinner in finale di doppio insieme a Reilly Opelka

Anche se in singolare le cose non sono andate esattamente per il verso giusto, Jannik Sinner qualche partita riesce a giocarla comunque. Lo fa in doppio, dove raggiunge la finale al torneo ATP 250 di Atlanta in coppia con il gigante americano Reilly Opelka, coppia formata sostanzialmente sul posto.

I due hanno sconfitto in semifinale la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo, vecchia conoscenza della specialità, e dal messicano Miguel Angel Reyes Varela con il punteggio di 6-3 6-4. Sfideranno l’australiano Jordan Thompson e l’americano Steve Johnson, che in un derby incrociato hanno battuto i rispettivi connazionali Nick Kyrgios e Jack Sock con identico risultato.

Per Sinner è la prima volta in assoluto in una finale di doppio a livello ATP, mentre per quel che riguarda Opelka si tratta della quarta (le altre tre le ha perse, tutte con compagni diversi, e due di esse sono arrivate a livello di 500).

Con questo risultato, l’altoatesino diventerà almeno numero 223 nella graduatoria mondiale di specialità, dato che con una vittoria potrebbe migliorare ulteriormente fino al numero 190.

Foto: LaPresse