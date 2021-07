Atletica, Olimpiadi Tokyo: la lista mondiale stagionale dei 100 metri. Marcell Jacobs sogna la medaglia!

Marcell Jacobs si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con il sogno di battagliare per la conquista di una medaglia sui 100 metri. Si tratterebbe di un fatto storico per un velocista italiano, visto che stiamo parlando della gara simbolo non soltanto dell’atletica leggera ma anche dei Giochi nella loro interezza. La corsa che premia l’uomo più veloce della Terra porta con sé qualcosa di ancestrale, di affascinante, di magico che attira davvero la popolazione di mezzo mondo e che rende la finale dei 100 metri un vero e proprio show assolutamente da non perdere. Salire sul podio a cinque cerchi in questa specialità consacra davvero per l’eternità e l’Italia si affida al proprio primatista nazionale.

L’azzurro è esploso definitivamente nelle ultime due stagioni e un paio di mesi fa ha firmato il nuovo record italiano, timbrando un roboante 9.95 a Savona. Il sigillo timbrato lo scorso 13 maggio ha spedito il nostro portacolori in una nuova dimensione, anche perché nelle ultime settimane ha ribadito il suo eccellente stato di forma con due podi in Diamond League (secondo a Stoccolma in 10.05, terzo a Montecarlo in 9.99 contro i migliori al mondo) e con la vittoria agli Assoluti di Rovereto (10.01). Marcell Jacobs è in uno stato di forma eccezionale dopo il lieve problema fisico avuto dopo aver corso in 9.95 e davvero può sfidare i migliori al mondo per inseguire una medaglia leggendaria.

Il 26enne ha firmato il 23mo tempo mondiale stagionale, ma meglio di lui hanno fatto soltanto nove atleti. Di questi, però, soltanto cinque saranno alle Olimpiadi: gli statunitensi Travyon Bromell (9.77 il 5 giugno), Ronnie Baker (9.85 il 20 giugno), Fred Kerley (9.86 il 20 giugno) e i sudafricani Akani Simbine (9.84 il 6 luglio) e Tlotliso Gift Leotlela (9.94 il 14 maggio). Attenzione però anche al ghanese Benjamin Azamati-Kwaku (9.97), al cinese Bingtian Su (9.98), al giamaicano Yohan Blake (9.98) e al canadese André De Grasse (9.99).

Photo LiveMedia/Alessio Marini