Atletica oggi, Diamond League Montecarlo: orari, tv, programma, italiani in gara. Show con Tamberi, Tortu e Jacobs

Oggi venerdì 9 luglio si disputa la sesta tappa della Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Sarà lo Stadio Louis II di Montecarlo a ospitare il tradizionale Meeting Herculis, si preannuncia una serata davvero da sogno con tantissimi big in pista, pronti a sfidarsi a un paio di settimane di distanze dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ci saranno ben otto italiani in gara, pronti a regalare spettacolo e attenzione perché potrebbero anche cadere dei record del mondo nel Principato di Monaco.

Grande attesa per Marcell Jacobs sui 100 metri. Il primatista italiano, capace di correre 9.95 a Savona, è reduce dal secondo posto in Diamond League a Stoccolma e affronterà finalmente Filippo Tortu nel duello più volte rimandato. Ai blocchi di partenza, però, ci saranno soprattutto i tre statunitensi qualificati ai Giochi, dunque Jacobs avrà la possibilità di capire il suo stato di forma in una possibile sfida per le medaglie a cinque cerchi. Travyon Bromell (9.77), Ronnie Baker (9.85, domenica scorsa vincitore per due centesimi su Jacobs) e Fred Kerley (9.86).

Gianmarco Tamberi torna sulla pedana in cui realizzò il record italiano di 2.39 prima di procurarsi l’infortunio che gli impedì di disputare le Olimpiadi di Rio 2016. C’è bisogno di ritrovarsi dopo i 2.24 e 2.30 delle ultime settimane. Concorrenza stellare col bielorusso Nedasekau (2.37 in Ungheria), i russi Ivanyuk e Akimenko (2.33), l’ucrano Protsenko. Impegnati anche Marco Fassinotti (salto in alto), Ahmed Abdelwahed (3000 siepi), Filippo Randazzo (salto in lungo), Roberta Bruni (salto con l’asta), Dariya Derkach (salto triplo).

Potrebbe essere una serata da record del mondo: Karsten Warholm potrebbe ritoccare il suo primato sui 400 mestri ostacoli, Yulimar Rojas ci proverà nel triplo, attenzione a Sifan Hassan sui 1500 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della Diamond League, in programma questa sera a Montecarlo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DIAMOND LEAGUE MONTECARLO 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 9 LUGLIO:

19.05 Salto triplo femminile

19.20 Tiro del giavellotto femminile

19.20 Salto con l’asta femminile

19.50 Salto in alto maschile

20.03 400 metri ostacoli maschile

20.18 800 metri femminile

20.32 1500 metri maschile

20.43 200 metri femminile

20.49 3000 siepi maschile

20.50 Salto in lungo maschile

21.06 800 metri maschile

21.16 1500 metri femminile

21.28 100 metri maschile

21.36 3000 metri siepi femminile

DIAMOND LEAGUE MONTECARLO 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 2021) dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

Foto: COLOMBO/FIDAL