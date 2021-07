Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore tecnico, ha diramato le convocazioni dell’Italia per gli Europei Under 20 di atletica leggera, in programma a Tallinn (Estonia) dal 15 al 18 luglio. A partecipare all’evento saranno ben 88 azzurri (43 uomini, 45 donne).

Spicca Lorenzo Benati, che è convocato anche per le Olimpiadi di Tokyo 2021 con le staffette 4×400. In gruppo anche il vicecampione italiano assoluto dei 100 metri Matteo Melluzzo, lo sprinter terzo agli Assoluti nei 200 metri Federico Guglielmi, il detentore della migliore prestazione italiana juniores dei 110hs (con gli ostacoli assoluti) Lorenzo Simonelli, il recordman under 20 del giavellotto Giovanni Frattini, il marciatore Emiliano Brigante.

Al femminile, convocate l’ostacolista Veronica Besana (100hs), le saltatrici Arianna Battistella (lungo), Greta Brugnolo (triplo), Idea Pieroni (alto), la lanciatrice primatista italiana U20 Rachele Mori nel martello. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei Under 20 di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI UNDER 20 ATLETICA

UOMINI (43)

100m – 4x100m EDOARDO LURASCHI ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 100m – 4x100m MATTEO MELLUZZO G.A. FIAMME GIALLE 100m – 4x100m ANGELO ULISSE FIAMME GIALLE G. SIMONI 200m – 4x100m FILIPPO CAPPELLETTI ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 200m – 4x100m FEDERICO GUGLIELMI ASD ATLETICA BIOTEKNA 200m – 4x100m PAOLO MESSINA TRIESTE ATLETICA 400m – 4x400m NEIL ANTONEL ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 400m – 4x400m LORENZO BENATI G.S. FIAMME AZZURRE 400m – 4x400m TOMMASO BONINTI ATLETICA LIVORNO 4x400m STEFANO GRENDENE UNIONE GIOVANE BIELLA 800m GIOVANNI LAZZARO U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 800m – 4x400m FRANCESCO PERNICI FREE-ZONE 1500m THOMAS SERAFINI ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 3000m SIMONE VALDUGA U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 5000m – 3000st MASSIMILIANO BERTI S.A. VALCHIESE 5000m NICOLO’ GALLO A.S.D. ATLETICA ALBA 3000st CESARE CAIANI ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 3000st RAFFAELE AUGIMERI ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 110hs RICCARDO BERRINO A.S.D. C.U.S. GENOVA 110hs SAMUELE MAFFEZZONI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 110hs LORENZO NDELE SIMONELLI C.S. ESERCITO 400hs MASSIMO AVITABILE ATL.VICENTINA 400hs RICCARDO GANZ A.S.D. TEAM TREVISO 400hs EMANUELE SANTORO ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE Alto MATTIA FURLANI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Alto MASSIMILIANO LUIU POL LIB ATL SASSARI Alto EDOARDO STRONATI PRO SESTO ATL. Asta FEDERICO BONANNI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Asta MATTEO OLIVERI A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA Lungo SAMUELE BALDI ASD ATLETICA ALTA TOSCANA Lungo LORENZO CAGLIERO ATL. RICCARDI MILANO 1946 Lungo CARLO SANTACA’ ATL.VICENTINA Triplo FEDERICO BRUNO TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA Triplo ALEX FABBRI A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA Peso SEGOND EMMANUEL MUSUMARY ATL. ESTRADA Martello DAVIDE COSTA A.S.D. C.U.S. GENOVA Martello GREGORIO GIORGIS ATL.LIB. CITTA’ DI CASTELLO Giavellotto MICHELE FINA ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI Giavellotto GIOVANNI FRATTINI A.S. LA FRATELLANZA 1874 Decathlon ALESSANDRO SION S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. Marcia 10km EMILIANO BRIGANTE TRIESTE ATLETICA Marcia 10km GABRIELE GAMBA ATL. RICCARDI MILANO 1946 Marcia 10km NICOLA LOMUSCIO AMATORI ATL. ACQUAVIVA

DONNE (45)

100m – 4x100m ILENIA ANGELINI ASA ASCOLI PICENO 100m – 4x100m GAYA BERTELLO POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 100m – 4x100m LUDOVICA GALUPPI BRACCO ATLETICA 100m – 4x100m ANTONELLA TODISCO ALTERATLETICA LOCOROTONDO 200m – 4x100m – 4x400m ALESSANDRA IEZZI BRACCO ATLETICA 200m – 4x100m ELEONORA NERVETTI ATL. PIACENZA 200m – 4x100m GINEVRA RICCI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 200m – 4x100m ELISA VISENTIN ASD ATLETICA BIOTEKNA 400m – 4x400m ALEXANDRA ALMICI ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO 400m – 4x400m FRANCESCA BIANCHI A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 400m – 4x400m ZOE TESSAROLO ATL.VICENTINA 800m – 4x400m FEDERICA PANSINI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 1500m ARIANNA ALGERI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 1500m MATILDE PRATI FONDAZIONE M. BENTEGODI 3000m SILVIA GRADIZZI CUS PRO PATRIA MILANO 5000m EMMA CASATI ATL. PIACENZA 5000m LUNA GIOVANETTI ATLETICA VALLE DI CEMBRA 5000m GRETA SETTINO TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 3000st AURORA BADO FREE-ZONE 3000st SOFIA CAFASSO BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 3000st KATJA PATTIS A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB 100hs VERONICA BESANA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 100hs GIORGIA MARCOMIN ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 400hs LUDOVICA CAVO A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 400hs – 4x400m ANGELICA GHERGO C.S. ESERCITO 400hs MARIASOLE MURARO ATL.VICENTINA Alto FRANCESCA MAURINO SISPORT SSD Alto REBECCA MIHALESCUL ATL. BS ’50 METALLURG. S.MARCO Alto IDEA PIERONI C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA Asta GIULIA GELMOTTO N. ATL. VARESE Asta ARIANNA PERONI U.S. QUERCIA TRENTINGRANA Lungo MARTA AMOUHIN AMANI CUS PRO PATRIA MILANO Lungo ARIANNA BATTISTELLA ATL.VICENTINA Lungo CHIARA SMERALDO ASD MAURINA OLIO CARLI Triplo GRETA BRUGNOLO ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA Triplo FRANCESCA ORSATTI C.U.S. PARMA Peso ANITA BARTOLINI C.U.S. PARMA Peso ANNA MUSCI ALTERATLETICA LOCOROTONDO Peso ESEOSA LUCY OMOVBE A.S. LA FRATELLANZA 1874 Disco BENEDETTA BENEDETTI C.S. ESERCITO Martello EMILY CONTE ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA Martello RACHELE MORI ATLETICA LIVORNO Marcia 10km VITTORIA DI DATO N. ATL. VARESE Marcia 10km MARTINA CASIRAGHI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER Marcia 10km ANITA LAIOLO UNIONE GIOVANE BIELLA

Foto: Colombo/Fidal