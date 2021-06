WTA Bol 2021: Sara Errani rimontata e sconfitta in tre set da Claire Liu negli ottavi

Prosegue il tabellone principale del torneo WTA 125 di Bol: sulla terra battuta outdoor croata la seconda delle tre azzurre impegnate oggi, Sara Errani, testa di serie numero 5, viene battuta dalla statunitense Claire Lliu, che si impone in rimonta per 6-7 (3) 7-5 7-6 (1) dopo tre ore e ventisette minuti di gioco.

Lunghissimo (più di un’ora e un quarto), lottato e sfibrante il primo set per le due giocatrici, che soltanto in cinque dei dodici game non vanno ai vantaggi e mai concedono meno di due punti all’avversaria in risposta. I break sono sei, e nessuno viene confermato, con Liu che si prende per due volte il vantaggio e lo perde (0-2 e poi 2-4) prima che Errani serva sul 6-5, perda la battuta e sia costretta a un tie-break che riesce a vincere per 7-3.

Molto diversa la storia del secondo set, in cui la ex numero 5 del mondo finisce abbastanza rapidamente sotto 1-5, dopo un paio di giochi lottati e persi assieme al servizio, ma con Sara Errani guai a parlare di parziale finito prima che sia giunta l’ora. Arriva infatti il recupero, senza peraltro mai concedere chance di set point, fino al 5-5; a rimonta fatta, però, l’azzurra perde di nuovo la battuta e stavolta è costretta a cedere (5-7).

Altra gran lotta quando le due riprendono l’incontro, con ripetuti game ai vantaggi nella frazione decisiva, con Errani che trova il break nel sesto game, andando sul 4-2, ma Liu ottiene l’immediato controbreak. La statunitense trova lo strappo nell’undicesimo game e arriva a match point nel dodicesimo, ma Errani reagisce rinviando l’esito della sfida al tie break. Liu però domina, scappa sul 4-0 e chiude 7-1.

In questa sfida sono stati giocati ben 292 punti, con il conto finale che recita 149-143 per la statunitense. Nel corso del match sono fioccate anche le palle break: Liu ne ha convertite 8 delle 18 avute, mentre Errani ne ha sfruttate 7 delle 10 costruite. Cinque i doppi falli dell’azzurra, nove per la statunitense.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it