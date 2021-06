WTA Birmingham 2021, risultati 14 giugno: vincono Garcia e Vekic, a Giorgi il derby con Gatto-Monticone

Va in archivio la prima giornata di incontri del tabellone principale del torneo WTA 250 di Birmingham, in Gran Bretagna: sull’erba outdoor del Viking Classic, si sono giocati sette match, con il derby azzurro che premia Camila Giorgi, la quale supera Giulia Gatto-Monticone. Domani le altre nove sfide del primo turno, senza azzurre in campo.

Giorgi vince nettamente il derby, imponendosi per 6-3 6-0 in 70 minuti, vincendo 63 dei 100 punti giocati, lasciandone appena 37 a Gatto-Monticone, ed al secondo turno se la vedrà con la croata Donna Vekic, numero 3, che batte, altrettanto nettamente, la wild card britannica Francesca Jones per 6-1 6-3 con 57 punti vinti contro 36.

Servono invece tanta sofferenza e tre set alla francese Caroline Garcia per battere l’altra wild card britannica, Harriet Dart, sconfitta con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 dopo due ore e mezza e 210 punti giocati, dei quali 108 vinti dalla transalpina e 102 dalla britannica.

RISULTATI WTA 250 BIRMINGHAM 14 GIUGNO (SINGOLARE)

Coco Vandeweghe batte Kristyna Pliskova 6-4 7-6

Caroline Garcia batte Harriet Dart 7-5 4-6 6-4

Marie Bouzkova batte Su-Wei Hsieh 3-6 6-1 6-2

Tereza Martincova batte Samantha Stosur 6-3 6-4

Heather Watson batte Viktorija Golubic 3-6 6-2 6-2

Camila Giorgi batte Giulia Gatto-Monticone 6-3 6-0

Donna Vekic batte Francesca Jones 6-1 6-3

