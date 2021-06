WTA Bad Homburg 2021: la pioggia blocca i quarti, ma Sorribes Tormo passa causa forfait Azarenka

Niente tennis a Bad Homburg nella giornata di oggi. I quarti di finale, infatti, sono stati tutti bloccati dalla pioggia nel torneo tedesco: neanche un 15 si è giocato nell’evento tedesco che precede il torneo di Wimbledon, del quale domani ci saranno i sorteggi dei tabelloni.

Una giocatrice, però, è ugualmente in semifinale: si tratta della spagnola Sara Sorribes Tormo, che passa in seguito al forfait di Victoria Azarenka. La bielorussa lascia così la Germania, dove si era rivelata tra le protagoniste, seppur rischiando davvero tanto in un match dal sapore classico con la francese Alizé Cornet.

Queste le sue parole: “Sono dispiaciuta di dare forfait per il mio match di quarti di finale a Bad Homburg oggi. Ho vissuto una bella settimana in questo nuovo evento. Voglio ringraziare di nuovo il torneo per avermi dato la possibilità di competere qui. Auguro a tutti il meglio per il resto della settimana”.

Per tutte tranne Sorribes Tormo domani ci sarà il doppio turno: alla mattina vedremo i confronti tra la tedesca Laura Siegemund e la ceca Katerina Siniakova, tra l’altra tedesca Angelique Kerber e l’americana Amanda Anisimova e infine tra l’ulteriore ceca Petra Kvitova e l’argentina Nadia Podoroska. Da Siegemund-Siniakova uscirà la sfidante dell’iberica.

Foto: LaPresse