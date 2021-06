E’ stato sorteggiato pochi minuti fa il tabellone femminile di Wimbledon 2021. Camila Giorgi esordirà nello Slam sull’erba contro l’elvetica Jil Teichmann, numero 53 del mondo. Una sfida sulla carta non impossibile contro un’avversaria comunque molto ostica e che se affrontata nella sua giornata giusta può mettere in crisi molte delle giocatrici del circuito.

La marchigiana ha dimostrato di aver trovato la condizione fisica e mentale giusta a Eastbourne dove sta facendo grandi cose. Al secondo turno l’italiana potrebbe trovare la ceca Karolina Muchova numero 22 del mondo e giocatrice di buonissimo livello, sarebbe questo un impegno decisamente probante per Giorgi che, come le accade ormai da tempo, dovrà fare prima i conti con il suo gioco e poi con le avversarie.

Jasmine Paolini esordirà contro la tedesca Andrea Petković. La 33enne nativa di Tuzla non sta di certo vivendo il migliore momento in carriera visto che è lontana dai campi da alcune settimane e nella sua ultima uscita a Strasburgo non ha impressionato. Al secondo turno l’azzurra potrebbe trovarsi di fronte la vincitrice del Roland Garros la ceca Barbora Krejcikova.

Non semplice anche la partita di apertura dello Slam londinese per Martina Trevisan che dovrà vedersela con la russa Elena Vesnina. Quest’ultima si sta pian piano ritrovando e il palcoscenico di Wimbledon potrebbe essere il posto per la rinascita dell’ex numero 13 del ranking. Dall’altro lato la toscana ha vissuto mesi complicati con tante sconfitte e anche per questo motivo ci sarà bisogno di una prova di carattere per conquistare il secondo turno dove ad attenderla potrebbe esserci Cori Gauff.

PRIMO TURNO ITALIANE WIMBLEDON 2021

Camila Giorgi vs Jil Teichmann (Sui)

Jasmine Paolini vs Karolina Muchova (Cze)

Martina Trevisan vs Elena Vesnina (Rus)

