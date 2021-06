Seconda giornata di Wimbledon e nuovo arrivo della pioggia che va a scombinare i piani degli organizzatori. La perturbazione che ieri ha costretto i tennisti a una lunga attesa, con conseguente cambio del programma odierno, causerà ulteriori disagi agli attori principali del campo da gioco. Purtroppo, il meteo così instabile va a colpire inevitabilmente chi quest’oggi si troverà a disputare degli incontri su campi privi del tetto, che sono praticamente tutti tranne il Centrale e il Court 1.

Secondo le previsioni, la durata della pioggia dovrebbe essere più breve rispetto al day-1 e quindi c’è maggior ottimismo sulla disputa degli incontri previsti. Giova ricordare che Fabio Fognini ha portato bene a compimento il proprio incontro contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, conquistando l’accesso al secondo turno. Discorso diverso per i restanti sei tennisti italiani che quest’oggi dovrebbero appunto calcare il rettangolo verde di Church Road.

Una giornata nella quale vi sarà anche l’esordio dell’asso svizzero Roger Federer che però non soffrirà di queste problematiche dal momento che il suo incontro (2°) è previsto sul Centrale e lo vedrà opposto al francese Mannarino.

Di seguito il programma di oggi:

WIMBLEDON 2021: ORDINE DI GIOCO 29 GIUGNO

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Barty AUS vs C. Suarez Navarro ESP

R. Federer SUI vs A. Mannarino FRA

A. Sasnovich BLR vs S. Williams USA

No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Griekspoor NED vs A. Zverev GER

A. Kerber GER vs N. Stojanovic SRB

J. Struff GER vs D. Medvedev RUS

No.2 Court – Ore: 12:00am

D. Evans GBR vs F. Lopez ESP

D. Schwartzman ARG vs B. Paire FRA

F. Jones GBR vs C. Gauff USA

L. Pouille FRA vs C. Norrie GBR

A. Cornet FRA vs B. Andreescu CAN

No.3 Court – Ore: 12:00am

M. Buzarnescu ROU vs V. Williams USA

C. Tauson DEN vs B. Krejcikova CZE

F. Verdasco ESP vs G. Dimitrov BUL

F. Auger-Aliassime CAN vs T. Monteiro BRA

Court 12 – Ore: 12:00am

D. Shapovalov CAN vs P. Kohlschreiber GER

C. O’Connell AUS vs G. Monfils FRA

N. Kyrgios AUS vs U. Humbert FRA

V. Azarenka BLR vs K. Kozlova UKR

B. Bencic SUI vs K. Juvan SLO

Court 18 – Ore: 12:00am

E. Mertens BEL vs H. Dart GBR

F. Fognini ITA vs A. Ramos-Vinolas ESP

K. Bertens NED vs M. Kostyuk UKR

M. Cilic CRO vs S. Caruso ITA

S. Querrey USA vs P. Carreno Busta ESP

Court 4 – Ore: 12:00am

T. Martincova CZE vs A. Riske USA

V. Gracheva RUS vs P. Martic CRO

C. Garin CHI vs B. Zapata Miralles ESP

Y. Uchiyama JPN vs C. Alcaraz ESP

L. Fernandez CAN vs J. Ostapenko LAT

Court 5 – Ore: 12:00am

O. Jabeur TUN vs R. Peterson SWE

D. Masur GER vs S. Kwon KOR

A. Blinkova RUS vs T. Babos HUN

S. Johnson USA vs D. Novak AUT

G. Minnen BEL vs A. Tomljanovic AUS

Court 6 – Ore: 12:00am

Z. Zhang CHN vs A. Hoang FRA

J. Pegula USA vs C. Garcia FRA

S. Sorribes Tormo ESP vs A. Konjuh CRO

L. Sonego ITA vs P. Sousa POR

Court 7 – Ore: 12:00am

D. Vekic CRO vs A. Potapova RUS

V. Zvonareva RUS vs M. Bouzkova CZE

T. Sandgren USA vs N. Gombos SVK

E. Ruusuvuori FIN vs M. Giron USA

K. Siniakova CZE vs Y. Wang CHN

Court 8 – Ore: 12:00am

P. Herbert FRA vs P. Andujar ESP

O. Otte GER vs A. Rinderknech FRA

A. Sevastova LAT vs Z. Diyas KAZ

M. Kukushkin KAZ vs A. Bublik KAZ

E. Perez AUS vs C. Burel FRA

Court 9 – Ore: 12:00am

L. Zhu CHN vs M. Barthel GER

P. Cuevas URU vs L. Djere SRB

M. Trungelliti ARG vs B. Bonzi FRA

O. Govortsova BLR vs C. Vandeweghe USA

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Li USA vs N. Podoroska ARG

L. Harris RSA vs R. Berankis LTU

M. Polmans AUS vs Y-H. Lu TPE

J. Duckworth AUS vs R. Albot MDA

Court 11 – Ore: 12:00am

D. Lajovic SRB vs G. Simon FRA

E. Vesnina RUS vs M. Trevisan ITA

T. Fritz USA vs B. Nakashima USA

D. Kasatkina RUS vs P. Tig ROU

Court 14 – Ore: 12:00am

Ka. Pliskova CZE vs T. Zidansek SLO

L. Samsonova RUS vs K. Kanepi EST

H. Hurkacz POL vs L. Musetti ITA

D. Galan COL vs F. Coria ARG

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Sakkari GRE vs A. Rus NED

C. Liu USA vs M. Doi JPN

R. Gasquet FRA vs Y. Sugita JPN

N. Hibino JPN vs B. Pera USA

M. Vondrousova CZE vs A. Kontaveit EST

Court 16 – Ore: 12:00am

S. Rogers USA vs S. Stosur AUS

M. Brengle USA vs C. McHale USA

A. Petkovic GER vs J. Paolini ITA

F. Krajinovic SRB vs A. Bolt AUS

J-W. Tsonga FRA vs M. Ymer SWE

Court 17 – Ore: 12:00am

S. Korda USA vs A. De Minaur AUS

E. Gerasimov BLR vs J. Clarke GBR

J. Londero ARG vs G. Mager ITA

S. Cirstea ROU vs S. Murray Sharan GBR

E. Raducanu GBR vs V. Diatchenko RUS

Foto: LaPresse