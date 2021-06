Era praticamente nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma. Dominic Thiem non sarà presente a Wimbledon, terzo torneo Slam di questo 2021. Il tennista austriaco ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema al polso patito durante il torneo di Maiorca, che lo aveva costretto al ritiro durante la partita contro Adrian Mannarino.

Sin dai primi momenti le sensazioni erano davvero negative, e si aspettava soltanto un annuncio ufficiale, arrivato sui suoi canali social. Gli esami hanno evidenziato, come si legge nei post su Instagram e Twitter, un distaccamento della guaina posteriore del polso destro sul lato ulnare e il giocatore austriaco dovrà indossare un tutore per cinque settimane prima di programmare il recupero.

Nei suoi profili Thiem si vuole mostrare ottimista: “Farò tutto il possibile per recuperare quanto più velocemente possibile. Mi è stato detto che dovrò stare lontano dal circuito per diverse settimane, ma spero di rendere questa pausa il più breve possibile. Sono determinato nel tornare più forte di prima e apprezzo molto il supporto dei fan in questi momenti difficili. Mi dispiace molto dover saltare i tornei di Wimbledon, Amburgo e Gstaad che sono molto importanti per me.”

Con il ritiro di Dominic Thiem, tutti i giocatori al di sotto di lui in classifica guadagnano una posizione: Matteo Berrettini diventa dunque la testa di serie numero 7 del tabellone di Wimbledon, mentre entra fra i primi 32 il croato Marin Cilic, che sarebbe stata una gatta da pelare enorme per chiunque. Al contempo, si apre anche lo spazio per un lucky loser.

IL POST INSTAGRAM DI DOMINIC THIEM

Foto: LaPresse