VIDEO US Open 2021 golf: highlights e sintesi del quarto giro. Gioia Rahm, delusione Oosthuizen. Quarto Migliozzi

Jon Rahm, nuovo vincitore Major, primo spagnolo a vincere lo US Open, quarto a riuscirci in uno dei quattro tornei maggiori, nuovo numero 1 del mondo. Sono tanti i motivi per cui il ventiseienne spagnolo può finalmente festeggiare: era durata l’attesa del primo trionfo, che è arrivato al Torrey Pines Golf Club.

Il tutto non senza patemi, perché ci hanno provato in tanti a vincere. Prima gli outsider, con l’americano Russell Henley quale più costante prima dell’ultimo giro, poi i big. Uno dopo l’altro, sono calati tutti, principalmente Rory McIlroy e, dopo il nordirlandese, un disastroso (nelle seconde 9) Bryson DeChambeau.

Rimaneva il solo Louis Oosthuizen, ma il sudafricano ha forse sentito la responsabilità di non vincere un Major dal 2010, e alla buca 17 ha ceduto sia la leadership che, in fin dei conti, l’intero torneo, che gli consente comunque di risalire al numero 12 dell’OWGR.

E in casa Italia non si può non citare quella che, a tutti gli effetti, è un’impresa di Guido Migliozzi, perché il quarto posto all’esordio in un Major è qualcosa di eccezionale. Ottimo anche Francesco Molinari, 13° e forse definitivamente di ritorno anche nei grandi appuntamenti, ma anche l’applauso a Edoardo Molinari, 35°, va in tutta la sua completezza.

US OPEN 2021: IL MEGLIO DEL QUARTO GIRO



Foto: LaPresse