VIDEO Ryan Cruser, record del mondo getto del peso! Cade il primato dopo 31 anni!

Nella notte italiana è caduto uno dei record del mondo più longevi dell’atletica leggera: nel corso dei Trials statunitensi per le qualificazioni olimpiche Ryan Crouser nel getto del peso ha fatto segnare 23.37 metri, cancellando il primato del connazionale Randy Barnes, che il 20 maggio 1990 aveva lanciato a 23.12 metri.

Di seguito il video del lancio valso il nuovo record del mondo.

WORLD RECORD. BY EIGHT INCHES.@RCrouserThrows didn't just set the world record in the shot put, he OBLITERATED IT.@usatf | #TrackFieldTrials21 x #TokyoOlympics pic.twitter.com/P3SaKwouIP

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) June 19, 2021