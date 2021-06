VIDEO Jarey Carey da fantascienza: doppio teso con triplo avvitamento! Nuovo elemento folle, supera Simone Biles! Quanto vale?

Jare Carey si è resa protagonista di qualcosa di letteralmente fantascientifico durante la prova podio degli US Championship di ginnastica artistica, evento statunitense che va in scena a Fort Worth (Texas, USA) da oggi fino al 6 giugno. La 21enne ha infatti eseguito il doppio teso con triplo avvitamento al corpo libero: un salto mai mostrato in precedenza da nessuna atleta in pubblico (allenamento o gara non fa differenza). Nemmeno Simone Biles si è spinta a tanto, perché il suo doppio carpio con triplo avvitamento è più semplice! L’invenzione della Reginetta della Polvere di Magnesio è al momento l’elemento più difficile nel Codice dei Punteggi, valutato addirittura come una difficoltà di livello J (1.0 punti nel D Score).

Jade Carey si è spinta oltre (il teso è più complesso del carpio) e ha alzato ulteriormente l’asticella, lo ha fatto in maniera inattesa e contro qualsiasi previsione. La nativa di Phoenix ha stupito tutti, ora bisogna capire se porterà questo elemento anche in gara e c’è curiosità per capire come lo valuteranno i giudici: sulla carta vale più di una J, si conierà il nuovo coefficiente K o L (1.1 o 1.2)? Per entrare nel Codice dei Punteggi col suo nome deve eseguirlo in una gara internazionale, le Olimpiadi di Tokyo 2021 a cui è già qualificata con un pass nominale potrebbero essere il palcoscenico giusto per entrare nella leggenda.

Stiamo parlando di una ginnasta di enorme rilievo internazionale. Ha vinto la medaglia d’oro con la squadra ai Mondiali 2019, in quella stessa edizione della rassegna a cinque cerchi si mise al collo l’argento al volteggio. Ai Mondiali 2017 fu seconda alla tavola e al corpo libero. Proprio su questi due attrezzi è una delle grandi favorite per il podio a cinque cerchi. Si è qualificata ai Giochi attraverso la Coppa del Mondo di specialità, in cui risulta prima su entrambi gli attrezzi di riferimento. Di seguito il VIDEO del doppio teso con triplo avvitamento eseguito da Jade Carey durante la prova podio degli US Championship.

VIDEO JADE CAREY DOPPIO TESO TRIPLO AVVITAMENTO

