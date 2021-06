Max Verstappen esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, settimo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese della Red Bull scatterà dalla terza casella dello schieramento alle spalle del britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), rispettivamente secondo e primo.

Il leader del Mondiale, favorito alla vigilia del turno odierno, non è riuscito a migliorarsi nell’ultimo giro in seguito all’esposizione della bandiera rossa per l’incidente in curva 3 del giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Verstappen è chiamato a rifarsi nella giornata di domani in una gara in cui può succedere di tutto. Il circuito cittadino di Baku permette infatti molti sorpassi grazie al lunghissimo rettilineo in cui è collocato il traguardo.

VIDEO F1 GP Baku, Verstappen: “Qualifiche stupide, volevo la pole”





Foto: LaPresse