Vela, Medemblik Regatta 2021: Passamonti/Fava brillano in Medal Race, 7° posto overall per Stalder/Speri nei 49erFX

Ultima giornata della Medemblik Regatta 2021 che va in archivio con lo svolgimento delle Medal Race nelle classi olimpiche 49er e 49erFX. Si concludono così due settimane molto intense di regate, valevoli come tappa inaugurale stagionale della nuova World Cup 2021 di vela olimpica.

Ottima regata finale in campo femminile per la coppia azzurra formata da Arianna Passamonti e Giulia Fava, capace di chiudere al terzo posto la Medal Race guadagnando così una posizione nella classifica generale della manifestazione. Ottava piazza overall a quota 74 punti per Passamonti/Fava, subito dietro alle connazionali Alexandra Stalder/Silvia Speri in settima posizione assoluta con 71 punti totali dopo aver fatto fatica nella prova conclusiva (none). Trionfo mai in discussione per le padrone di casa olandesi Annemiek Bekkering e Annette Duetz.

Molto più incerto l’epilogo della competizione maschile, dove l’Olanda di Bart Lambriex/Pim Van Vugt ha prevalso per un’incollatura (pari punti nella generale, ma miglior piazzamento nella Medal Race) sulla Germania di Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger al termine di un duello durato ben 13 regate. Settimana complessivamente positiva ma Medal Race deludente per l’imbarcazione italiana composta da Marco Anessi/Edoardo Gamba, che ha chiuso in ultima posizione la regata finale scivolando dal nono al decimo posto nella generale.

Credit: Sailing Energy/ Lanzarote International Regatta editorial use