Oggi sabato 27 giugno (attorno alle ore 17.00) andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra Vanessa Ferrari e Lara Mori. A Doha (Qatar) si disputa la Finale al corpo libero dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, le due azzurre si fronteggiano in una brutale battaglia che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021: chi avrà la meglio tra le nostre portacolori riuscirà a mettere le mani sul biglietto nominale per i Giochi. Al quadrato si decide chi potrà fare festa: la bresciana partirà con i favori del pronostico e punta alla sua quarta partecipazione a cinque cerchi, la toscana insegue il sogno per la prima volta in carriera.

Vanessa Ferrari ha primeggiato in qualifica con 13.600 (tre decimi di penalità per un’uscita di pedana sul tempo-Tsukahara), Lara Mori la tallona con 13.433 (non le hanno riconosciuto il triplo avvitamento). Si preannuncia dunque un confronto molto serrato tra le nostre portacolori, appaiate in classifica generale con 80 punti speciali: chi arriva davanti all’altra vola in Giappone, sostanzialmente. L’ungherese Zsofia Kovacs e l’ucraina Diana Varinska è come se non gareggiassero, perché i loro risultati non verranno considerati per l’assegnazione dei punti olimpici. Soltanto l’ucraina Anastasiia Bachynska e la brasiliana Lorrane Oliveira possono spostare gli equilibri, ma sono tecnicamente inferiori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del duello tra Vanessa Ferrari e Lara Mori per il pass olimpico. Gli orari sono italiani (a Doha sono un’ora avanti rispetto a noi).

FERRARI vs MORI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 26 GIUGNO:

15.00-18.20 Finali: volteggio maschile, cavallo con maniglie, sbarra; trave, corpo libero femminile (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

La Finale del corpo libero femminile, col duello Vanessa Ferrari vs Lara Mori, dovrebbe iniziare attorno alle ore 17.00.

FERRARI vs MORI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 2.

Diretta streaming su Discovery+.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport della Finale al corpo libero femninile.

