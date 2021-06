Tour de France 2021, tappa di domani Lorient-Pontivy: percorso e altimetria

Il Tour de France 2021 sta cominciando ad ingranare. Le prime due tappe sono state progettate per movimentare sin dall’inizio la classifica generale, mentre quella di domani, la Lorient-Pontivy di 183 chilometri, sarà la prima occasione per i velocisti per conquistare la prima vittoria di questa Grande Boucle.

PERCORSO

Frazione che non sarà completamente pianeggiante, ma con qualche strappetto che non metterà in difficoltà buona parte del gruppo. Solo due Gran Premi della Montagna di quarta categoria, la Cote de Cadoudal (1700 metri al 6,3%) al chilometro 91 e la Cote de Plumeliau (2200 metri con pendenze medie del 3%) dopo altri 57 chilometri.

Si profila dunque una volata di gruppo, a cui si arriverà dopo due curve ad angolo retto ed una di 45 gradi ai -1500 metri; da quel punto la strada si snoderà in un lungo rettilineo fino all’arrivo.

ALTIMETRIA

Foto: LaPresse