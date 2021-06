Con la cronometro odierna da Changé a Laval Espace Mayenne, Tadej Pogacar ha iniziato a mettere un primo mattoncino davvero importante in vista della conquista del Tour de France 2021. Il giovane fenomeno sloveno, vincitore uscente della Grande Boucle, ha letteralmente sbalordito la concorrenza dominando la prova contro il tempo di quest’oggi con 19″ di vantaggio sul campione europeo di specialità Stefan Kung.

A 31″ abbiamo la maglia gialla Mathieu van der Poel, che è riuscito a mantenere la leadership proprio dinnanzi a Pogacar per una questione di 8″. In vista delle prime tappe di montagna, Pogacar fa già tanta paura a tutti quanti. Quest’oggi ha lanciato un fortissimo segnale agli altri big candidati al podio, e che hanno affrontato una cronometro neanche lontanamente paragonabile a quella del capitano della UAE Team Emirates. Attenzione, perchè pian piano potrebbe iniziare a scavare un solco incolmabile.

Raggiunto dai microfoni della regia internazionale nel dopotappa, Pogacar ha dichiarato: “Quest’oggi è stata una giornata stupenda per me. Non ho commesso alcun tipo di errore. Ho trovato anche la strada perfetta e la temperatura giusta per poter spingere al massimo, a differenza di altri corridori che hanno trovato la pioggia”.

“Nelle scorse cronometro sbagliavo sempre qualcosa perchè spingevo troppo forte fin da subito. Quest’oggi ho trovato subito una salitella, ma sono riuscito a scandire subito un buon ritmo arrivando dalla ricognizione della prova. L’obiettivo era semplicemente quello di non perdere tempo sui rivali, invece ho guadagnato”. E in merito al fatto di non aver ancora preso la maglia gialla ha affermato: “Non so se sia stato un bene oppure no, ma in ogni caso oggi è andata bene così”.

Foto: Lapresse