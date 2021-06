Tour de France 2021, quanto guadagnano i corridori? La classifica degli stipendi. Pogacar sotto Froome

È la corsa più seguita al mondo, sicuramente la gara nella quale gli sponsor sono più attivi. Scatta domani il Tour de France, la migliore vetrina per il ciclismo a livello internazionale. Non solo la sfida per la classifica generale, che sicuramente sarà molto spettacolare, ma anche una prova importante per le varie squadre per mettersi in mostra.

I corridori si scontreranno lungo le strade transalpine per andare a caccia anche di un contratto migliore, come spesso accade nelle stagioni: chi riesce a far bene nelle tappe del Tour non avrà difficoltà a firmare per gli anni successivi. Andiamo a scoprire nel dettaglio quanto guadagnano i corridori più importanti alla Grande Boucle.

In testa alla classifica al momento, in attesa dei nuovi rinnovi che arriveranno dal mese di agosto, c’è ancora Chris Froome, passato alla Israel Start-Up Nation. Il kenyano bianco è sceso di livello, ma il suo marchio continua ad essere molto remunerativo. Insegue vicinissimo Tadej Pogacar, vincitore uscente del Tour.

CLASSIFICA STIPENDI TOUR DE FRANCE 2021

1. Chris Froome (Gran Bretagna, Israel Start-Up Nation): 5,5 milioni di euro

2. Peter Sagan (Slovacchia, Bora-hansgrohe): 5 milioni

2. Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates): 5 milioni

4. Geraint Thomas (Gran Bretagna, Ineos Grenadiers): 3,5 milioni

5. Michal Kwiatkowski (Polonia, Ineos Grenadiers): 2,5 milioni

6. Julian Alaphilippe (Francia, Deceuninck Quick-Step): 2,3 milioni

7. Alejandro Valverde (Spagna, Movistar): 2,2 milioni

8. Wout van Aert (Belgio, Jumbo-Visma): 2,2 milioni

9. Vincenzo Nibali (Italia, Trek-Segafredo): 2,1 milioni

10. Richard Carapaz (Ecuador, Ineos Grenadiers): 2,1 milioni

11. Jakob Fuglsang (Danimarca, Astana): 2 milioni

11. Primoz Roglic (Slovenia, Jumbo-Visma): 2 milioni

11. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi, Alpecin-Fenix): 2 milioni

Foto: Lapresse