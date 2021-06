Tadej Pogacar ha rilanciato in maniera importante le proprie ambizioni per il trionfo al Tour de France. Il vincitore della passata edizione della Grande Boucle ha letteralmente dominato la cronometro di oggi, rifilando distacchi importanti agli altri rivali per la classifica generale.

Il campioncino sloveno può contare su un vantaggio di 1’21” su Rigoberto Uran, 1’36” su Richard Carapaz e 1’40” su Primoz Roglic. Nonostante il percorso che conduce a Parigi sia ancora molto lungo i presupposti per il bis di Pogacar ci sono tutti.

L’unica vera grande incognita, oltre alla tenuta fisica del capitano della UAE Team Emirates sulle tre settimane, è legata alle qualità della sua squadra. In tal senso sarà fondamentale il supporto che potrà offrire Davide Formolo. L’azzurro è apparso in buone condizioni e il suo sostegno potrebbe risultare determinante nelle tappe con arrivo in salita.

Brandon McNulty, capace di un 15° posto allo scorso Giro d’Italia, è di sicuro la spalla ideale per qualsiasi azione di Pogacar oltre che utilissimo in caso di necessità nelle frazioni alpine e pirenaiche. Marc Hirschi sarà un altro uomo chiave per lo sloveno per il supporto che l’elvetico potrà fornire non solo in salita ma anche per evitare tutti quei rischi che sono insiti in una corsa così articolata come il Tour de France.

L’esperienza di Rafał Majka potrebbe rappresentare una risorsa importante per l’attuale numero 2 della classifica generale, anche in considerazione della sua giovane età. Senza dimenticare quanto potranno essere utili alla causa corridori del calibro di Mikke Bjerg e Rui Costa.

L’UAE Team Emirates, quindi, è pronto a dare battaglia al fianco del suo capitano che potrà contare sul supporto di ciclisti di assoluta qualità in vista della seconda parte della Grande Boucle che si preannuncia estremamente spettacolare e irta di difficoltà.

