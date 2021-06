Mattia Cattaneo ha confezionato una bellissima prestazione nella cronometro individuale del Tour de France. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha disputato al massimo delle sue potenzialità la quinta tappa della Grande Boucle, leggendo alla perfezione i 27,2 km contro il tempo. Il ciclista lombardo ha dimostrato ancora una volta di poter dire la sua in questa tipologia di sforzi e si è issato momentaneamente al comando della classifica parziale, prima dell’arrivo dello scatenato svizzero Stefan Kueng.

Matteo Cattaneo ha espresso le proprie emozioni ai microfoni della Rai: “Sono molto contento, ho lavorato tanto per questa specialità. Essere in testa anche solo per un momento al Tour de France è speciale, sono contentissimo. Ho trovato qualche curva bagnata, ma non ha influito sulla mia performance. Sono stato un po’ sfortunato nella parte centrale, ma non influisce sul risultato finale. Ho un protocollo che uso sempre, anche oggi abbiamo programmato la crono: siamo partiti forte perché si poteva fare la differenza sulle due salite, poi nella parte centrale ho provato a recuperare, nel finale ho trovato vento contrario”.

Mattia Cattaneo ha parlato anche della vittoria del suo compagno di squadra Mark Cavendish nella tappa di ieri: “La festa di Cavendish? Sono in camera con lui, è stato qualcosa di speciale: è stata una delle giornate più emozionanti della mia carriera, perché lui trasmesse qualcosa di speciale. Il Tour sta andando benissimo, spero continui così. Alaphilippe sta andando fortissimo, non so se punterà a fare classifica o a fare le tappe, ma ha dimostrato chi è e che non ha indossato la maglia gialla a casa. Sono contento di essere in questa squadra“.

Foto: Lapresse