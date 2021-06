Jakob Fuglsang si appresta ad affrontare il suo decimo Tour de France che prenderà il via il prossimo 26 luglio. Il danese è reduce da una prima parte di stagione senza grandi risultati di spicco, per poi arrivare al Giro di Svizzera e sfoggiare una forma fisica e una sete di vittoria degna dei tempi migliori. Che sia la volta buona per puntare dritto alla top ten se non alla top five della Grande Boucle che non arriva da ben otto anni a questa parte?

Ebbene sì, l’unico risultato degno di nota di Fuglsang al Tour risale al 2013 e al suo settimo posto in classifica generale. Da lì in poi la grande corsa a tappe francese non gli ha mai sorriso in chiave classifica e nemmeno con una vittoria di tappa sfiorata per ben tre volte tra quell’edizione e il 2015. Il tutto sino ad arrivare al 2019, un’annata spettacolare su tutti gli altri fronti, ma molto meno per quanto riguarda la Grande Boucle, terminata con una brutta caduta in occasione della sedicesima tappa.

Insomma, il capitano dell’Astana-Premier Tech ha diversi conti in sospeso col Tour, e giunto oramai al suo dodicesimo anno da professionista, al suo decimo Tour de France, e a ben 36 anni, è arrivato il momento di tentare il tutto per tutto e chiudere in bene ciò che ha lasciato sulla strada due anni fa.

La sua ultima apparizione in corsa risale proprio ad una settimana fa al Giro di Svizzera, chiuso al terzo posto della classifica generale dietro a Richard Carapaz e a Rigoberto Uran, ed è stata sicuramente una buona prova di forza da parte del danese che non è mai mancato nelle tappe decisive andando anche all’attacco con spunti solitari degni di chi ha trovato una buona condizione. Tutti presupposti che fanno ben sperare per l’ormai imminente Tour de France.

Foto: Lapresse