Tour de France 2021, le previsioni meteo per il mese di luglio. Occhio al maltempo nei primi giorni

Siamo arrivati alla vigilia, ormai è tutto pronto per il via. Ieri la presentazione delle squadre, domani la partenza ufficiale: scatta finalmente il Tour de France 2021, una corsa che promette tantissimo spettacolo per una battaglia di tre settimane verso i Campi Elisi a Parigi.

Una variabile fondamentale, come abbiamo imparato negli anni, nelle corse a tappe è sicuramente quella del meteo. Nella Grande Boucle di solito a farsi sentire è il grande caldo, visto il periodo, ma occhio anche al maltempo che può scombinare i piani di tutti, così come il vento, spesso e volentieri decisivo sulle strade francesi.

Andando a guardare le previsioni per questi primi giorni di gara c’è pericolo pioggia per i corridori, sicuramente una cosa in più alla quale il gruppo dovrà far attenzione oltre al percorso, piuttosto impegnativo nelle frazioni iniziali. Possibile già qualche rovescio sabato, ma quasi sicuramente sarà gara bagnata domenica con l’arrivo a Mur de Bretagne. Sappiamo che le cadute sono all’ordine del giorno, dunque gli uomini di classifica dovranno tenersi nelle prime posizioni del plotone.

In ogni caso per la prima settimana non mancheranno i pericoli, poi a mano a mano la situazione dovrebbe cambiare, con giornate più serene, anche se non è ancora previsto il caldo afoso che dovrebbe caratterizzare più la seconda settimana, con l’inizio delle tappe di montagna.

Foto: Lapresse