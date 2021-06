Tour de France 2021, la Bora-Hansgrohe potrebbe portare Emanuel Buchmann alla Grande Boucle

Emanuel Buchmann, dopo essere stato costretto a ritirarsi da un Giro d’Italia in cui era in corsa per il podio, a causa di una caduta, potrebbe tornare in gara al Tour de France. La Grande Boucle non era inizialmente nei programmi del corridore tedesco, ma, chiaramente, l’imprevisto che lo ha costretto a lasciare la Corsa Rosa, ha cambiato le carte in tavola e ha portato la Bora-Hansgrohe a rivedere il calendario del suo alfiere.

Buchmann, a causa della caduta di cui sopra, ha patito una lieve commozione cerebrale, ma non ha subito alcuna frattura. Il passista-scalatore tedesco, dunque, è abile e arruolabile. In linea teorica, Buchmann non prenderà parte alla Grande Boucle con l’intento di fare classifica, ruolo che spetta a Wilco Kelderman, ma sfrutterà il grande giro transalpino per rifinire la condizione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021.



Ad aprire alla partecipazione di Buchmann al Tour de France è stato il team manager della Bora-Hansgrohe Ralph Denk, il quale ne ha parlato durante un’intervista rilasciata al podcast Tourfunk. Queste le sue parole: “Emanuel è sempre rimasto con la squadra dopo il suo incidente. Esamineremo i suoi dati di allenamento questa settimana per valutare se ha senso portarlo al Tour de France. Non ha in programma alcuna gara da qui alle Olimpiadi, ecco perché prendere parte alla Grande Boucle, senza pressioni addosso, può fargli bene“.

Foto: Lapresse