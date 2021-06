Tour de France 2021, analisi percorso. Il numero di tappe di montagna, cronometro, arrivi in volata, frazioni mosse

Sarà un Tour de France 2021 molto variegato quello che andrà in scena da dopodomani, sabato 26 giugno in quel di Brest, sino a domenica 18 luglio a Parigi.

Andando nel dettaglio del percorso, saltano all’occhio la bellezza di 58 chilometri a cronometro, ossia 20 in più rispetto all’ultimo Giro d’Italia. Il tutto per una selezione che potrebbe rivelare dei colpi di scena come nell’edizione del 2020. Contestualmente, i francesi hanno optato per ben otto frazioni con ben poche difficoltà altimetriche, e che quindi saranno nelle mani degli sprinter. Insomma, ben più di un terzo di corsa.

Inoltre va sottolineata la scelta un po’ inusuale da parte degli organizzatori per quanto riguarda le tappe di montagna. Perchè le tappe di media e alta montagna saranno sette, ma in realtà soltanto tre termineranno in salita; e stiamo parlando di Tignes, del Col du Portet, nella stessa tappa del Peyresourde, e Luz Ardiden; quest’ultimo, tra l’altro, sarà preceduto dall’ascesa al mitico Col du Tourmalet. Le restanti tappe, tra cui quella con la doppia scalata al Mont Ventoux, termineranno in discesa o in pianura.

Andando nel dettaglio del percorso, bisognerà fare subito attenzione sin dalla prima tappa che terminerà su un breve strappo, la Cote de la Fosse aux Lops, di tre chilometri, e che sarà sicuramente il teatro di una battaglia per la conquista della prima maglia gialla. Un’altra giornata da attacco sarà la seconda frazione, che propone l’arrivo in cima allo strappo del Mur de Bretagne. Seguiranno due tappe più tranquille per velocisti a Pontivy e Fougères, che anticiperanno 27 chilometri contro il tempo da Changé a Laval per iniziare a scavare un piccolo solco in classifica.

La prima settimana si concluderà con un weekend di fuoco sulle Alpi: sabato 3 luglio è previsto l’arrivo in cima a Le Grand Bornand dopo aver affrontato il Col de la Colombiere a 15 chilometri dal traguardo; il giorno dopo spazio alla Cluses-Tignes con un altro arrivo in quota dopo aver pedalato sul Col des Saisies, sul Col du Pré e sulla Cormet de Roselend. Dopo il primo giorno di riposo, e una tappa per velocisti, ci sarà da divertirsi con la doppia ascesa al Mont Ventoux, l’ultima difficoltà del giorno prima di un finale più agevole.

La seconda settimana si concluderà con un doppio tappone di montagna sui Pirenei, ,ma senza arrivi in salita: quattordicesima tappa con Col de Montsegur, Col de la Croix des Morts, Col de Saint-Louis a 20 km dall’arrivo; quindicesima con Montée de Moint Louis, Col du Puymores, Port d’Envalira, Col de Beixalis prima dell’arrivo ad Andorra. Il 14 luglio, che sarà Festa Nazionale per i francesi, regalerà sicuramente spettacolo con una tappa pirotecnica sui Pirenei che presenta Col de Peyresourde, Col de Val Lauron-Azet e Col du Portet.

Il giorno seguente ci sarà, finalmente, un arrivo in quota a Luz Ardiden, ma soltanto dopo aver scalato l’iconico Col du Tourmalet. Un’altra chance per i velocisti sarà a Libourne, poi la penultima tappa presenta la seconda cronometro di questo Tour de France: 31 chilometri da Libourne a Saint-Emilion, decisivi per scrivere la classifica generale. A chiudere la consueta passerella sui Campi Elisi a Parigi.

LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2021

SEI FRAZIONI DI MONTAGNA

Ottava tappa, sabato 3 luglio: Oyonnax-Le Grand Bornand, 150,8 km

Nona tappa, domenica 4 luglio: Cluses-Tignes, 144,9 km

Undicesima tappa, mercoledì 7 luglio: Sorgues-Malaucene, 198,9 km

Quindicesima tappa, domenica 11 luglio: Ceret-Andorre La Vieille, 191,3 km

Diciassettesima tappa, mercoledì 14 luglio: Muret-Saint Lary Soulan, 178,4 km

Diciottesima tappa, giovedì 15 luglio: Pau-Luz Ardiden, 129,7 km

OTTO TRAGUARDI PER SPRINTER

Terza tappa, lunedì 28 giugno: Lorient-Pontivy, 182,9 km

Quarta tappa, martedì 29 giugno: Redon-Fougeres, 150,4 km

Sesta tappa, giovedì 1° luglio: Tours-Chatearoux, 160,2 km

Decima tappa, martedì 6 luglio: Albertville-Valence, 190,7 km

Dodicesima tappa, giovedì 8 luglio: Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes, 159,4 km

Tredicesima tappa, venerdì 9 luglio: Nimes-Carcassonne, 219,9 km

Diciannovesima tappa, venerdì 16 luglio: Mourenx-Libourne, 207 km

Ventunesima tappa, domenica 18 luglio: Chatou-Parigi, 108,4 km

CINQUE TAPPE PER FINISSEUR

Prima tappa, sabato 26 giugno: Brest-Landerneau, 197,8 km

Seconda tappa, domenica 27 giugno: Perros-Guirec – Mur de Bretagne, 183,5 km

Settima tappa, venerdì 2 luglio: Vierzon-Le Creusot, 249,1 km

Quattordicesima tappa, sabato 10 luglio: Carcassonne-Quillan, 183,7 km

Sedicesima tappa, martedì 13 luglio: Pas de la Case-Saint Gaudens, 169 km

DUE CRONOMETRO INDIVIDUALI

Quinta tappa, mercoledì 30 giugno: Change-Laval, 27,2 km

Ventesima tappa, sabato 17 luglio: Libourne-Saint Emilion, 30,8 km

Foto: Lapresse