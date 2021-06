Tour de France 2021, 49 vittorie nei grandi giri per Mark Cavendish! Hurrà alla Grande Boucle dopo 5 anni!

Mark Cavendish ha conquistato la sua 31esima vittoria di tappa al Tour de France, tre in meno rispetto al detentore del record Eddy Merckx, cinque anni dopo l’ultima, e sei anni dopo essersi già imposto proprio a Fougères. A completare il podio odierno abbiamo Nacer Bouhanni e Jasper Philipsen, battuti da ‘Cannonball’ al termine di una volata di gruppo vinta in maniera netta da parte dell’ex campione del mondo.

La sua 31esima vittoria odierna alla Grande Boucle va aggiunta alle quindici frazioni conquistate al Giro d’Italia e alle tre tappe alla Vuelta a España. Un record che, tra i Professionisti ancora attivi, figura a dir poco imprendibile, e che ridona uno spessore che sembrava quasi essersi perduto col tempo in questi ultimi anni di digiuno, di attesa, dove in molti davano Cavendish come spacciato, finito, giunto oramai alla resa di una carriera folgorante sì, ma che peccava di continuità.

Mark si era letteralmente perso sia mentalmente sia per via di formazioni che non erano in grado di supportarlo al meglio. Non era possibile chiudere una carriera così esplosiva in una maniera così beffarda. Così, quando tutto sembrava ormai perduto, ha deciso di ritornare dove si era sentito davvero bene per tre anni, in quella Quick Step, ossia l’attuale Deceuninck-Quick Step, che lo aveva coccolato per tre anni supportandolo tra un trionfo e l’altro.

Un supporto che ha ritrovato in questo 2021 e soprattutto in questo Tour de France, dove la corazzata belga è arrivata per donare al britannico una seconda vita ciclistica. E così è stato, perchè oggi ognuno di essi, compreso il campione del mondo Julian Alaphilippe, si sono spesi, l’uno dopo l’altro in suo favore per rilanciarlo, dargli una motivazione in più per credere di più in se stesso e fargli comprendere a pieno la loro presenza.

Un urlo liberatorio, un pianto che non si vedeva da tempo, hanno scacciato via ogni paura, ogni delusione, e magari hanno sbloccato la sua voglia di ritornare quello di un tempo. Siamo soltanto alla terza tappa, e lo spazio per centrare il 50esimo e storico successo è ancora tanto.

