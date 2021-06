Tiro a volo, Europei 2021: Jessica Rossi va in finale nel trap con la testa di serie numero uno

Jessica Rossi, una dei due portabandiera dell’Italia alle prossime Olimpiadi di Tokyo (insieme al ciclista Elia Viviani), non sbaglia un colpo. L’emiliana infatti si è qualificata per la finale del trap femminile agli Europei 2021 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Osijek.

Totalizzando uno score pari a 121/125, frutto di cinque serie con ritmo 24-25-25-25-22, l’azzurra si è presa la testa di serie numero uno per l’atto che alle 15 assegnerà poi le medaglie.

Insieme a lei, nello scontro a sei che caratterizzerà la prima parte del pomeriggio, in attesa del trap maschile, vi saranno: la francese Carole Cormenier (119/125), la russa Ekaterina Subbotina (117/125), già sicura peraltro di aver ottenuto il pass olimpico per il suo contingente, che era in palio in questo contest, la connazionale Daria Semianova (116/125), la leggenda slovacca Zuzana Stefecekova (116/125) e la fortissima spagnola Fatima Galvez (115/125).

Le altre azzurre in concorso invece, ovvero Silvana Stanco e Fiammetta Rossi, si sono rispettivamente piazzate in 13esima (112/125) e 25esima piazza (107/125).

FOTO: ISSF/Nicolò Zangirolami