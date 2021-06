Si sono disputate oggi ad Osijek, in Croazia, le prime finali a squadre della tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2021: nello skeet successo dell’Italia tra gli uomini e secondo posto tra le donne.

Nella gara maschile nella finale per il primo posto l’Italia di Tammaro Cassandro, Domenico Simeone e Gabriele Rossetti batte per 6-4 la Repubblica Ceca di Tomas Nydrle, Daniel Korcak e Jakub Tomecek, mentre nella finale per il terzo posto la Germania di Sven Korte, Vincent Haaga e Tilo Schreier supera per 6-2 la Grecia di Ioannis Gkogkolakis, Nikolaos Mavrommatis ed Efthimios Mitas.

Nella gara femminile nella finale per il primo posto la Russia di Nadezda Konovalova, Natalia Vinogradova e Zilia Batyrshina supera per 7-3 l’Italia di Chiara Cainero, Chiara Di Marziantonio e Diana Bacosi, mentre nella finale per il terzo posto la Repubblica Ceca di Anna Sindelarova, Martina Skalicka e Barbora Sumova, batte per 6-0 la Francia di Coline Christene Heurtebize, Lea Richard e Noemie Battault.

Foto: ISSF