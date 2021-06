Equitazione, Global Champions Tour 2021: Ben Maher vince a Parigi, ai St Tropez Pirates la gara a squadre

Si è conclusa con il successo del britannico Ben Maher la tappa di Parigi del Global Champions Tour di equitazione 2021, al termine di una gara dal percorso molto difficile, che ha permesso solamente a tre binomi di accedere al jump-off, estromettendo tra gli altri l’azzurro Alberto Zorzi, decimo in sella a Cinsey con 4 penalità.

Nello spareggio Maher, insieme al fidato Ginger Blue, ha completato senza errori in 39.35 secondi, piazzandosi davanti all’egiziano Sameh El Dahan, secondo su WKD Aimez Moi con 4 penalità e alla britannica Jodie Hall McAteer, terza su Salt’n Peppa.

Nella Global Champions League a squadre a trionfare sono stati i St Tropez Pirates, che hanno chiuso con appena un errore in un percorso molto difficile. Se Olivier Robert su Vivaldi des Menaux ha completato con 0 penalità, lo stesso non si può dire per Dani Waldman, che ha fatto cadere un ostacolo insieme al suo Queensland, senza però compromettere la vittoria del team.

Seconda piazza per i Valkenswaard United di un ottimo Alberto Zorzi, ancora senza errori in sella a Cinsey, mentre l’irlandese Bertam Allen è stato sostituito da Edwina Tops-Alexander e dal suo Fellow Castlefield, accumulando però quattro penalità.

Terzi i Cannes Stars, in testa dopo la prima manche, seguiti poi da Hamburg Giants, Madrid in Motion e New York Empire. In gara come cavaliere indipendente l’azzurro Filippo Marco Bologni, ritirato insieme a Quilazio.

Foto: FISE/Grassia