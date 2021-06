Il tanto atteso acuto indiano è arrivato. Nella gara di pistola sportiva femminile dai 25m, nel corso della seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Osijek, Rahi Sarnobat piazza la zampata vincente in uno dei concorsi più spettacolari e imprevedibili di questa disciplina.

L’asiatica si impone in finale coprendo 39 dei 50 bersagli da mirare superando nettamente la francese Mathilde Lamolle, secondo con lo score di 31/50, e la russa Vitalina Batsarashkina, terza a quota 28/45.

Configurato il podio, ecco di seguito le posizioni di rincalzo: al quarto posto, un po’ delusa dal risultato, si è sistemata la bulgara Antoaneta Kostadinova (23/40), mentre in quinta e in sesta piazza hanno terminato la loro prova la greca Anna Korakaki (la campionessa olimpica in carica che si è fermata a 18/35) e la bielorussa Viktoria Chaika (13/30), con l’altra indiana presente in concorso Manu Bakher (11/25) e l’iraniana Haniyeh Rostamiyan (8/20) che si sono piazzate in settima e ottava posizione.

Il programma di gare, in terra croata, riprenderà domani con nuovi contest da mettere prima in agenda e poi mandare in archivio, nella lunga marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo.

Foto: Marco Dalla Dea