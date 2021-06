Tiro a segno, Coppa del Mondo Osijek 2021: la bulgara Antoaneta Kostadinova si impone nella pistola 10m

Il ruggito della veterana. Nella gara di pistola ad aria compressa femminile dai 10m, alla Coppa del Mondo di tiro a segno, in corso di svolgimento a Osijek, risuona l’inno bulgaro. Il merito è di Antoaneta Kostadinova che si è imposta nettamente al termine di una finale dominata quasi dall’inizio alla fine.

La tiratrice classe ’86 infatti totalizzando 240,0 punti si è presa il primo posto mettendosi alle spalle la tedesca Carina Wimmer, seconda a quota 237,5 punti, e l’ucraina Yulia Korostylova, terza con lo score di 216,8 punti, andando così a prendersi la quarta vittoria assoluta in CdM in questo format di gara (la quinta in totale includendo anche il tiro celere.

Al quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo posto, nel completamento delle posizioni della finale, si sono invece piazzate rispettivamente la russa Vitalina Batsarashkina (198,0), l’ungherese Veronica Major (177,8), l’austriaca Sylvia Steiner (158,1) e le indiane Manu Bhaker (137,3) e Yashaswini Singh Deswal (117,1); con le asiatiche un po’ deluse della loro prova rispetto al loro valore complessivo sin qui dimostrato nell’ultimo quadriennio.

In casa Italia, infine, c’è da registrare – seppur in maniera non valida, perchè alla sua prima gara ufficiale, e quindi senza punteggio d’accreditamento – il 12esimo posto di Margherita Vaccaro (573/600 in qualifica), il 24esimo posto di Maria Varricchio, il 29esimo di Greta Reccia e il 52esimo di Sara Costantino.

FOTO: Nicolò Zangirolami