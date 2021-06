Tennistavolo, Paralympic World Qualification Tournament 2021: Matteo Parenzan vola a Tokyo!

Si chiude a Lasko, in Slovenia, la terza ed ultima giornata del Paralympic World Qualification Tournament 2021 di tennistavolo, che nel pomeriggio ha assegnato gli ultimi pass diretti ai vincitori di ciascuna delle classi, 11 maschili e 10 femminili, per le Paralimpiadi di Tokyo: l’Italia centra uno slot grazie a Matteo Parenzan, che diventa il sesto azzurro a riuscire nell’impresa di qualificarsi.

Nella classe 6 maschile Matteo Parenzan nell’ultimo atto batte per 3-0 (11-9, 12-10, 11-8) il giapponese Kazuki Shichino, conquistando così il biglietto per le Paralimpiadi. Nella classe 2 maschile Federico Crosara cede in finale per per 2-3 (8-11, 11-7, 16-18, 11-7, 4-11) al thailandese Thirayu Chueawong, mancando così il posto per Tokyo.

Va ricordato che con l’ufficializzazione delle classifiche di marzo 2020 del tennistavolo paralimpico già ben cinque atleti italiani avevano ottenuto l’accesso alle Paralimpiadi di Tokyo: attraverso il ranking paralimpico si sono qualificati Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) nella classe 3 femminile, Giada Rossi (Lo Sport è Vita Onlus) nella classe 1-2 femminile, Andrea Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Falco (Fondazione Bentegodi), entrambi nella classe 1 maschile, ed Amine Kalem (Tennistavolo Romagnano), nella classe 9 maschile.

Foto: comunicato stampa FITET