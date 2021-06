Tennistavolo, Europei 2021: sei azzurri in singolare e quattro coppie italiane alla seconda fase

Sono proseguiti oggi, mercoledì 22 giugno, a Varsavia, in Polonia, gli Europei individuali di tennistavolo: al Centralny Ośrodek Sportu Torwar diventano sei gli azzurri alla seconda fase in singolare, a cui si aggiungono quattro coppie in doppio. Oggi la fine delle qualificazioni e l’inizio del tabellone principale di doppio misto, allineato ora agli ottavi, domani l’inizio di tutti gli altri tabelloni ad eliminazione diretta e la prosecuzione di quello di doppio misto.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

SINGOLARE MASCHILE

Nel Gruppo 5 Niagol Stoyanov ieri aveva superato prima il polacco Maciej Kubik per 3-2 (8-11, 5-11, 12-10, 15-13, 11-9) e poi lo sloveno Peter Hribar per 3-1 (11-4, 11-6, 11-13, 11-4). L’azzurro aveva così già vinto il raggruppamento passando alla seconda fase.

Nel Gruppo 13 Mihai Bobocica ieri aveva battuto prima l’estone Aleksandr Lusin per 3-0 (11-5, 12-10, 11-3) e poi il lussemburghese Eric Glod per 3-0 (11-7, 11-6, 11-7). L’azzurro aveva così vinto il raggruppamento passando alla seconda fase.

Nel Gruppo 14 Marco Rech Daldosso ieri era stato battuto dal francese Andrea Landrieu per 2-3 (11-7, 4-11, 6-11, 12-10, 4-11), ma poi si era riscattato battendo il serbo Marko Jevtovic per 3-1 (11-7, 11-13, 11-6, 11-8). L’azzurro aveva già vinto il raggruppamento in virtù del miglior quoziente set, passando alla seconda fase.

SINGOLARE FEMMINILE

Debora Vivarelli era già alla seconda fase, essendo la testa di serie numero 17.

Nel Gruppo 1 Giorgia Piccolin ieri aveva superato prima la norvegese Rikke Skattet per 3-0 (11-7, 11-2, 11-4) e poi la greca Elisavet Terpou per 3-1 (11-4, 8-11, 11-6, 11-7). L’azzurra aveva così già vinto il raggruppamento passando alla seconda fase.

Nel Gruppo 15 Gaia Monfardini ieri era stata battuta dalla svedese Filippa Bergand per 0-3 (9-11, 10-12, 3-11) ed oggi ha perso per 0-3 (8-11, 6-11, 8-11) contro la bielorussa Katsiaryna Baravok, che ieri aveva battuto anche la svedese per 3-0, venendo così eliminata.

Nel Gruppo 20 Jamila Laurenti ieri aveva superato la lettone Baiba Bogdanova per 3-1 (11-4, 8-11, 11-3, 11-6), ma poi aveva perso contro la ceca Katerina Tomanovska per 1-3 (6-11, 6-11, 11-8, 4-11), infine oggi ha superato la lussemburghese Ariel Barbosa per 3-0 (11-3, 11-3, 13-11), passando alla seconda fase assieme alla ceca.

DOPPIO MISTO

Nel turno di qualificazione Marco Rech Daldosso e Debora Vivarelli ieri erano stati sconfitti dai croati Filip Zeljko e Mateja Jeger per 1-3 (11-7, 10-12, 10-12, 6-11), venendo così eliminati.

Nei sedicesimi del tabellone principale Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin oggi hanno battuto gli ellenici Giorgios Konstantinopoulos ed Elisavet Terpou per 3-0 (11-1, 11-4, 11-4), passando agli ottavi, dove domani sfideranno alle ore 09.30 il finlandese Benedek Olah e la neerlandese Britt Eerland.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

DOPPIO FEMMINILE

Nel turno di qualificazione Jamila Laurenti e Gaia Monfardini ieri avevano battuto le lettoni Sabina Musajeva e Baiba Bogdanova per 3-1 (8-11, 11-4, 11-4, 11-4), passando così alla seconda fase. Domani nei sedicesimi del tabellone principale alle ore 11.05 le azzurre affronteranno le romene Elizabeta Samara e Daniela Monteiro Dodean.

Domani nei sedicesimi del tabellone principale alle ore 10.30 Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli se la vedranno con le slovacche Tatiana Kukulkova ed Ema Labosova.

DOPPIO MASCHILE

Nel turno di qualificazione Marco Rech Daldosso e lo sloveno Peter Hribar oggi hanno perso contro i turchi Ibrahim Gündüz ed Abdullah Yigenler per 1-3 (9-11, 11-9, 8-11, 11-13), venendo così eliminati.

Domani nei sedicesimi del tabellone principale alle ore 11.40 Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov sfideranno i francesi Emmanuel Lebesson ed Alexandre Cassin.

