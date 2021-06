Tennistavolo, Europei 2021: cinque azzurri sono già alla seconda fase in singolare

Sono scattati oggi, martedì 22 giugno, a Varsavia, in Polonia, gli Europei individuali di tennistavolo: al Centralny Ośrodek Sportu Torwar sono già cinque gli azzurri alla seconda fase in singolare, a cui si aggiunge una coppia in doppio. Domani la fine delle qualificazioni con altri azzurri impegnati.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

SINGOLARE MASCHILE

Nel Gruppo 5 Niagol Stoyanov ha superato prima il polacco Maciej Kubik per 3-2 (8-11, 5-11, 12-10, 15-13, 11-9) e poi lo sloveno Peter Hribar per 3-1 (11-4, 11-6, 11-13, 11-4). L’azzurro ha così vinto il raggruppamento passando alla seconda fase.

Nel Gruppo 13 Mihai Bobocica ha battuto prima l’estone Aleksandr Lusin per 3-0 (11-5, 12-10, 11-3) e poi il lussemburghese Eric Glod per 3-0 (11-7, 11-6, 11-7). L’azzurro ha così vinto il raggruppamento passando alla seconda fase.

Nel Gruppo 14 Marco Rech Daldosso è stato battuto dal francese Andrea Landrieu per 2-3 (11-7, 4-11, 6-11, 12-10, 4-11), ma poi si è riscattato battendo il serbo Marko Jevtovic per 3-1 (11-7, 11-13, 11-6, 11-8). L’azzurro ha vinto il raggruppamento in virtù del miglior quoziente set, passando alla seconda fase.

SINGOLARE FEMMINILE

Debora Vivarelli è già alla seconda fase, essendo la testa di serie numero 17.

Nel Gruppo 1 Giorgia Piccolin ha superato prima la norvegese Rikke Skattet per 3-0 (11-7, 11-2, 11-4) e poi la greca Elisavet Terpou per 3-1 (11-4, 8-11, 11-6, 11-7). L’azzurra ha così vinto il raggruppamento passando alla seconda fase.

Nel Gruppo 15 Gaia Monfardini è stata battuta dalla svedese Filippa Bergand per 0-3 (9-11, 10-12, 3-11) e domani affronterà la bielorussa Katsiaryna Baravok per cercare un difficile passaggio del turno, dato che la bielorussa ha battuto la svedese per 3-0.

Nel Gruppo 20 Jamila Laurenti ha superato la lettone Baiba Bogdanova per 3-1 (11-4, 8-11, 11-3, 11-6), ma poi ha perso contro la ceca Katerina Tomanovska per 1-3 (6-11, 6-11, 11-8, 4-11). Domani affronterà la lussemburghese Ariel Barbosa per cercare il passaggio del turno.

DOPPIO MISTO

Nel turno di qualificazione Marco Rech Daldosso e Debora Vivarelli sono stati sconfitti dai croati Filip Zeljko e Mateja Jeger per 1-3 (11-7, 10-12, 10-12, 6-11), venendo così eliminati.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

DOPPIO FEMMINILE

Nel turno di qualificazione Jamila Laurenti e Gaia Monfardini hanno battuto le lettoni Sabina Musajeva e Baiba Bogdanova per 3-1 (8-11, 11-4, 11-4, 11-4), passando così alla seconda fase.

DOPPIO MASCHILE

Nel turno di qualificazione Marco Rech Daldosso e lo sloveno Peter Hribar domani sfideranno i turchi Ibrahim Gündüz e Abdullah Yigenler per cercare il passaggio alla seconda fase.

Foto: comunicato stampa FITET