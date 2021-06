Tennis, Stan Wawrinka costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo

Altre defezioni per il tennis in vista del torneo olimpico di Tokyo. Dopo le rinunce di Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem, Simona Halep e di tanti altri, si è aggiunto alla lista anche lo svizzero Stan Wawrinka.

L’elvetico, che fu oro nel doppio ai Giochi Olimpici di Pechino del 2008 in coppia con Roger Federer, ha annunciato quest’oggi che non prenderà parte alla rassegna a Cinque Cerchi. Stan, fuori dal circuito ATP dal marzo scorso dopo essersi operato al piede sinistro, deve tener conto del recupero fisico e nello stesso tempo di un’età agonistica particolare (36 anni).

Pertanto, la decisione si giustifica anche per questo. “Stan è molto dispiaciuto di non poter essere a Tokyo a rappresentare il suo Paese“, le parole del team che gestisce l’immagine e la comunicazione di Wawrinka.

Come era abbastanza prevedibile, il numero di forfait per la competizione in Giappone sarà notevole per via di un calendario estremamente fitto, che ancor meno del solito ha dato modo ai tennisti di recuperare. Pertanto, al fine di non compromettere la propria integrità, alcuni hanno dato priorità ad altro.

