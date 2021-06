Tennis, quando torna in campo Lorenzo Musetti: calendario e prossimi tornei. La Maturità prima di Wimbledon

La maturità all’Istituto Parini di Cecina e poi Wimbledon. Lorenzo Musetti è diviso tra i libri e l’erba del campo da calcio del G.s.d. Riccò Le Rondini, squadra del campionato di Prima categoria ligure. Il tennista toscano è reduce dagli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros e sta preparando sia la maturità sia la sua prima partecipazione ai Championships.

Dopo il match contro Djokovic a Parigi, bisognerà dunque aspettare Wimbledon per rivedere il nativo di Carrara nuovamente su un campo da tennis. Musetti ha dovuto rivoluzionare completamente i suoi programmi, rinunciando al torneo di Maiorca, che serviva al toscano come preparazione allo Slam londinese.

Una situazione che ha spiegato perfettamente qualche giorno fa il coach di Musetti, Simone Tartarini: “L’esame era programmato per mercoledì 16 giugno e la scuola ci aveva garantito quella data ma alla fine il presidente di commissione ha optato per un altro giorno che sarà il 20 o il 21 giugno. Noi eravamo iscritti a Maiorca e convinti di fare l’esame il 16, ma è andata così e non sarà un problema. Ci riposeremo e ci alleneremo”.

Oltre a preparare la maturità, Musetti si sta allenando a La Spezia. Un campo da calcio in erba trasformato in campo da tennis per Lorenzo, che sfrutterà queste settimane per allenarsi al meglio per il suo esordio sull’erba, dove proverà a ripetersi dopo il capolavoro di Parigi.