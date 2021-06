Tennis, quando torna in campo Jannik Sinner: calendario e prossimi tornei

Jannik Sinner, messa alle spalle la stagione sulla terra rossa, guarda avanti dovendo affrontare qualcosa di poco conosciuto: l’erba. L’azzurrino, infatti, domani farà il proprio esordio nel torneo del Queen’s Club a Londra per prepararsi al meglio a Wimbledon, che prenderà il via dal 28 giugno.

Sinner, se si guarda ai match ufficiali disputati su questa superficie, ha solo un precedente e non molto lusinghiero: la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni dei Championships contro l’australiano Alex Bolt col punteggio di 6-2 5-7 10-12. Un match molto lottato, dall’epilogo non fortunato per il classe 2001 del Bel Paese, ma si parla di due anni fa.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e Jannik è un giocatore tennisticamente e fisicamente parlando molto diverso. Per questo, c’è curiosità rispetto al suo esordio contro la wild card britannica Jack Draper. “L’obiettivo è quello di disputare quanti più match possibile per trovare le migliori sensazioni in vista di Wimbledon. Rispetto a quanto fatto sulla terra, devo innanzitutto servire in maniera più incisiva e poi devo cambiare la posizione in risposta. Mi ci vorrà un po’ di tempo secondo, ma credo che in futuro mi piacerà giocare su questa superficie“, le parole di Jannik alla vigilia del match contro Draper di oggi.

Una programmazione dunque che riguarderà prima il Queen’s e poi Wimbledon e poi saranno da fare delle valutazioni in relazione ai tornei previsti prima delle Olimpiadi (24-30 luglio) che rappresenteranno un altro grande obiettivo per l’azzurrino, considerando che si disputeranno su una superficie a lui gradita, ovvero il cemento.

LA PROGRAMMAZIONE DI JANNIK SINNER

ATP Queen’s: dal 14 al 20 giugno

Wimbledon: dal 28 giugno all’11 luglio

Olimpiadi di Tokyo: 24-30 luglio

Foto: LaPresse