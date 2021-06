Tennis, prima cancellazione del 2022. Salta anche la prossima edizione del torneo di Auckland

Con oltre 6 mesi di anticipo, arriva purtroppo la prima cancellazione della stagione 2022 per il circuito maggiore del tennis mondiale. Auckland si è infatti tirata indietro e non potrà ospitare per il secondo anno consecutivo i tornei WTA 250 e ATP 250 di preparazione in vista degli Australian Open a causa del Covid-19.

“Siamo incredibilmente delusi dal fatto che non saremo in grado di riportare l’ASB Classic ad Auckland quest’estate (in Australia, ndr), ma gli attuali requisiti di immigrazione e quarantena lo rendono infattibile. Stiamo lavorando a stretto contatto con Tennis NZ su alcune idee alternative che riteniamo possano entusiasmare i fan del tennis e continueremo a garantire che il tennis rimanga uno degli sport preferiti della Nuova Zelanda“, dice Simon Vannini in un comunicato ufficiale.

“Vorremmo ringraziare la nostra famiglia di sponsor per il loro continuo supporto all’ASB Classic e che hanno sempre incoraggiato i nostri sforzi per offrire uno degli eventi preferiti della Nuova Zelanda. Amiamo l’ASB Classic tanto quanto i nostri fan e continueremo a lavorare per riportare l’ASB Classic ai fan nel 2023“, conclude il Board Chair di Tennis Auckland.

Foto: Lapresse