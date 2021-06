Tennis, Lorenzo Musetti tra la Maturità e una preparazione particolare per Wimbledon. A Londra con volo low cost

Non è mai facile in Italia far conciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi, a maggior ragione quando si parla di un atleta di alto livello. Il riferimento è a Lorenzo Musetti, reduce dal brillante Roland Garros disputato a Parigi dove per la prima volta in carriera ha preso parte a uno Slam e raggiunto gli ottavi di finale, andando avanti addirittura 2 set a 0 contro il n.1 del mondo Novak Djokovic (finalista di questa edizione 2021) nell’ottavo citato.

Tornato in Italia, l’azzurrino ha dovuto fare i conti con la scadenza della Maturità. In teoria, l’esame di Lorenzo (solo prova orale per via del contesto pandemico) era previsto il 16 giugno, ma il tutto è stato posticipato al 21 per via di problemi logistici legati alla presenza del presidente della commissione esaminatrice.

Un cambio di programma che ha costretto Musetti a rinunciare a tutti i tornei pre-Wimbledon, avendo giustamente dato priorità alla prova presso l’Istituto Parini di Cecina. E quindi come fare per prepararsi? A spiegarlo è il classe 2002 del Bel Paese (fonte: La Gazzetta dello Sport): “Le Rondini ci ha messo a disposizione il campo da calcio, che è proprio accanto al Junior Tennis San Benedetto e io mi sono fatto mandare una bella rete dalla Head prima di partire per il Roland Garros. E mentre noi eravamo a Parigi due signori gentilissimi, Franco Piagneri e Giancarlo Raveca, si sono rimboccati le maniche e hanno creato questo piccolo miracolo verde. Beh naturalmente c’è qualche ciuffo un po’ anomalo qua e là, ma bisogna sapersi adattare“.

Oltre a questo, a tenere banco, è stata anche l’ipotesi di un volo tramite aereo privato offerto gentilmente da Djokovic in direzione Londra il 23 giugno. La soluzione scelta, però, dovrebbe essere quella di partire con una compagnia low cost.

