La Gran Bretagna ha diramato la lista dei convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020. In singolare saranno presenti Daniel Evans ed Andy Murray, che ha ricevuto una wild card dagli. Importante soprattutto la presenza dell’ex numero uno del mondo, che si presenterà in Giappone da bi-campione olimpico dopo le medaglie d’oro vinte a Londra e Rio de Janeiro.

Non sarà presente Cameron Norrie, che ha rinunciato ai Giochi Olimpici. Murray ed Evans giocheranno anche il doppio in coppia rispettivamente con Joe Salisbury e Neal Skupski. Soprattutto la coppia Murray/Salisbury può ambire al podio.

In campo femminile, invece, sono state selezionate Johanna Konta ed Heather Watson sia per il singolare sia per il doppio.

CONVOCATI GRAN BRETAGNA TENNIS TOKYO 2020

SINGOLARE MASCHILE

Daniel Evans

Andy Murray

SINGOLARE FEMMINILE

Johanna Konta

Heather Watson

DOPPIO MASCHILE

Daniel Evans/Neal Skupski

Joe Salisbury/Andy Murray

DOPPIO FEMMINILE

Johanna Konta/Heather Watson

FOTO LaPresse