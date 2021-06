Feliciano Lopez è uno dei tennisti più esperti e navigati del circuito maggiore. In una lunga intervista a behind the racquet ha svelato quali sono stati i momenti più significativi della sua carriera, in particolare quelli dove ha sofferto maggiormente.

“Quando si invecchia, è più difficile mantenere il proprio livello di gioco e rispettare un programma di viaggio costante. Ci sono altre cose nella mia vita oltre al tennis. Sono appena diventato padre, quindi è più difficile per me stare lontano dalla famiglia”.

Secondo il giocatore spagnolo l’unica vera chiave per restare sulla cresta dell’onda per diversi decenni in questo sport è la passione: “Come tennisti, facciamo la stessa cosa ogni giorno e vediamo le stesse persone ogni settimana. Il tennis a volte può diventare un po’ noioso. Se hai la passione e sei circondato da brave persone, è più facile da gestire”.

In chiusura Feliciano Lopez ricorda il suo ultimo successo nel circuito ATP: “La mia ultima vittoria in un torneo nel 2019 è stato uno dei miei momenti più memorabili. Questa vittoria è stata molto speciale perché ero uscito dalla top 100 per la prima volta in 17 anni. Avevo 37 anni e pensavo di salutare il tour. Poi ho vinto un torneo a Londra e sono tornato al numero 53. Ho vinto anche il doppio con Andy Murray che è stato molto speciale”.

