Sport in tv oggi (sabato 26 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 26 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con il Tour de France, il tennis con i tornei ATP di Eastbourne e Mallorca e WTA di Bad Homburg ed Eastbourne, il nuoto con il Settecolli, l’atletica con i Campionati Italiani, il tiro a segno ed il tiro a volo con la Coppa del Mondo, i motori con le prove libere e le qualifiche del Motomondiale e della F1, ed il calcio con due ottavi degli Europei, tra cui Italia-Austria.

SPORT IN TV SABATO 26 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

08.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo – finali su Youtube ISSF

08.15 Ciclismo femminile, La Course by Le Tour – Eurosport 1, Eurosport Player, dalle 08.30 RaiSport+HD, Rai Play

09.00 Nuoto, Settecolli: sessione mattutina, prima parte

09.00 Canoa velocità, Europei Junior/Under 23

09.00-09.40 Prove libere 3 Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

09.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

10.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo – finali su Youtube ISSF

10.00 Tennistavolo, Europei individuali – Eurosport Player

10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

11.00 Nuoto, Settecolli: sessione mattutina, seconda parte

11.00 Atletica, Campionati Italiani – atletica.tv, dalle 19.00 alle 21.00 su RaiSport+HD, RaiPlay

11.45 Ciclismo, Tour de France: prima tappa – Eurosport 1, Eurosport Player, dalle 14.00 Rai2, Rai Play

11.50-12.20 Prove libere 3 MotoE

12.00-13.00 F1, Prove libere 3 – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

13.00 Tennis, WTA Bad Homburg: finale, Kerber-Siniakova – differita dalle ore 17.30 SuperTennisTV, supertennis.tv

13.30 Equitazione, Eventing Nations Cup

13.30 Tennis, WTA Eastbourne: finale, Kontaveit-Ostapenko – SuperTennisTV, supertennis.tv

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

14.55 Ginnastica artistica, Coppa del Mondo – Eurosport 2, Eurosport Player

15.00-16.00 F1, Qualifiche – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

15.30 Tennis, ATP Eastbourne: finale, Sonego-De Minaur – SuperTennisTV, supertennis.tv

15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

16.00 Tennis, ATP Mallorca: finale, Medvedev-Querrey – differita dalle ore 19.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

16.10-16.50 E-Pole MotoE – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go e NowTV

16.15 Nuoto, Settecolli: sessione pomeridiana

18.00 Pallanuoto, World League: Italia-Kazakistan – Eurovision Sports Live

18.00 Calcio, Galles-Danimarca – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251, SkyGo e NowTV

18.30 Nuoto, Settecolli: sessione serale, batterie veloci – RaiSport, Rai Play

21.00 Calcio, Italia-Austria – Rai1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 251, RaiPlay, SkyGo, NowTV

FOTOCATTAGNI