Sport in tv oggi (lunedì 21 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport tutta da vivere in questo lunedì 21 giugno in compagnia di OA Sport. Tante carne al fuoco fin dalle prime ore del mattino con la NBA e la Coppa America di Calcio.

A seguire il focus sarà sui tornei di tennis con tanti tornei in corso, in particolare le qualificazioni a Wimbledon con tanti italiani coinvolti. Si entra nel vivo nel pomeriggio con l’Italvolley impegnata in Nations League e soprattutto con la Nazionale italiana di basket femminile di scena negli Europei.

A chiosa di questa giornata gli Europei di calcio maschile prossimi alla stretta finale per quanto riguarda la fase a gironi. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (21 GIUGNO)

02.00 BASKET (Play-Off NBA): Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks – Diretta tv su Sky Sport NBA (206), live streaming su SkyGo, Now.

02.00 CALCIO (Coppa America): Perù vs Colombia – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), live streaming su SkyGo, Now e su Eleven Sports.

11.00 TENNIS (WTA 250 Bad Homburg): primo turno (Trevisan vs Sorribes Tormo primo match dalle 11.00) – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

12.00 TENNIS, Wimbledon (Qualificazioni): primo turno (Baldi vs Marcora primo match dalle 12.00; Pellegrino vs Kudla primo match dalle 12.00; Gaio vs Rola primo match dalle 12.00; Lorenzi vs van de Zandschulp secondo match dalle 12.00 Giannessi vs Zapata Mirles terzo match dalle 12.00; Giustino vs Marchenko quarto match dalle 12.00) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo e su Now.

12.00 TENNIS (ATP 250 Eastbourne): primo turno (Seppi vs Nishioka, terzo incontro dalle 12.00) – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

12.00 TENNIS (WTA 500 Eastbourne): primo turno (Giorgi vs Pliskova, secondo incontro dalle 12.00) – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

13.30 TENNIS (ATP 250 Mallorca): primo turno (Travaglia vs Pella, primo incontro dalle 13.30; Caruso vs Vesely, terzo incontro dalle 13.30) – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

16.30 VOLLEY (Nations League): Italia vs Brasile – Diretta tv su La7, live streaming su la7.it.

18.00 BASKET FEMMINILE (Europei): Italia vs Svezia – Diretta tv su Sky Sport Collection (205), live streaming su SkyGo e su Now.

18.00 CALCIO (Europei): Macedonia del Nord vs Olanda – Diretta tv su Sky Sport (253), live streaming su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

18.00 CALCIO (Europei): Ucraina vs Austria – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), live streaming su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

20.50 CALCIO A 5 (Finale Play-off): Italservice Pesaro-Meta Catania – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

21.00 CALCIO (Europei): Finlandia-Belgio – Diretta tv su Rai1, Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), live streaming su RaiPlay, su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

21.00 CALCIO (Europei): Russia-Danimarca – Diretta tv su Sky Sport (253), live streaming su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

21.00 BASKET FEMMINILE (Europei): Spagna vs Montenegro – Diretta tv su Sky Sport Collection (205), live streaming su SkyGo e su Now.

23.00 CALCIO (Coppa America): Uruguay vs Cile – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), live streaming su SkyGo, Now e su Eleven Sports.

Foto: Fiba.basketball