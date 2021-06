Sport in tv oggi (domenica 27 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 27 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con il Tour de France, il nuoto con il Settecolli, l’atletica con i Campionati Italiani, il tiro a segno ed il tiro a volo con la Coppa del Mondo, i motori con le gare del Motomondiale, della F1 e del motocross, ed il calcio, con due ottavi degli Europei. Una giornata dunque piena, da non perdere in nessun modo e di cui qui sotto viene fornito il programma completo.

SPORT IN TV OGGI DOMENICA 27 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

08.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo – finali su Youtube ISSF

08.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo – finali su Youtube ISSF

08.40 Warm-up Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

09.00 Nuoto, Settecolli: sessione mattutina, prima parte

09.00 Canoa velocità, Europei Junior/Under 23

09.10 Warm-up Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

09.40 Warm-up MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

10.30 Tennistavolo, Europei individuali – Eurosport 2, Eurosport Player

10.30 Motocross MX2, prove – mxgp-tv.com

11.00 Gara Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

11.15 Nuoto, Settecolli: sessione mattutina, seconda parte

11.30 Motocross MXGP, prove – mxgp-tv.com

12.20 Gara Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

13.00 Motocross MX2, Gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport Player

13.20 Ciclismo, Tour de France: prima tappa – Eurosport 1, Eurosport Player, dalle 14.00 Rai2, Rai Play

14.00 Gara MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Go, NowTV e DAZN

14.00 Motocross MXGP, Gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport Player, RaiSport+HD, RaiPlay

15.00 Gara F1 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

15.30 Gara MotoE – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go e NowTV

15.30 Equitazione, Eventing Nations Cup

16.00 Motocross MX2, Gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport Player

16.15 Atletica, Campionati Italiani – atletica.tv, dalle 19.00 alle 21.00 su RaiSport+HD, RaiPlay

16.15 Nuoto, Settecolli: sessione pomeridiana

16.15 Pallanuoto, World League: Italia-Grecia – Eurovision Sport TV

17.00 Motocross MXGP, Gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport Player, RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Calcio, Olanda-Repubblica Ceca – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, SkyGo e NowTV

18.30 Nuoto, Settecolli: sessione serale, batterie veloci – RaiSport, Rai Play

21.00 Calcio, Belgio-Portogallo – Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, RaiPlay, SkyGo, NowTV

SEGUI LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE (C’E’ IL MUR DE BRETAGNE)

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP DI OGGI ALLE 9.40 E 14.00

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00

