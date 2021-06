Softball, Serie A1 2021: doppia vittoria di Castellana su Caserta

Giovedì in campo per le Metalco Thunders Castellana e Caserta nel doubleheader infrasettimanale (2a di ritorno) del girone B, l’unico di scena. A prevalere, per due volte, sono le attuali leader del raggruppamento, che in questo modo rafforzano la posizione di testa che stanno occupando con pieno merito.

Il successo in gara-1 arriva con il walk-off di Martina Sbrissa al settimo inning, dopo che era stata necessaria una rimonta per contenere le campane, aiutate vigorosamente da una grande Alexia Lacatena al lancio. Importante per le padrone di casa l’apporto di Chiara Biasi, sempre al lancio, prima che Laura Campalani e appunto Sbrissa diano il tocco vincente.

In gara-2, invece, le cose sono più nette, con tre punti nella seconda ripresa contro Saray Gongora, cui fa malissimo il triplo di Sofia Fabbian a basi piene. Più in là una valida al centro di Elizabeth Sugg significa 4-0, che poi è il risultato definitivo.

La classifica vede ora Castellana volare a quota 9-1, mentre Caserta, sul fronte opposto, si trova ancora a fondo classifica con due successi e otto sconfitte. Si torna in campo sabato 12 e domenica 13.

Foto: Alexander Weickart / Shutterstock.com