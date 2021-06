Si è aperta quest’oggi l’edizione 2021 degli Europei di softball, che in Friuli-Venezia Giulia sta ponendo di fronte le migliori formazioni del Vecchio Continente, in attesa dell’esordio dell’Italia che avverrà questa sera dopo la cerimonia inaugurale. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati della prima giornata.

GRUPPO A: buona la prima per la Russia, prima avversaria delle azzurre, che ha sconfitto per 10-0 in appena quattro frazioni la Bulgaria, siglando 8 run nella sola seconda frazione. Successo prezioso per la Polonia, che si è sbarazzata 11-1 dell’Ungheria.

GRUPPO B: inizia benissimo l’Olanda, favoritissima insieme all’Italia, che ha superato con un netto 16-0 l’Austria, in una gara dove le oranje hanno messo a segno 14 valide e ben 6 fuoricampo, terminando in appena sei inning. Tutto estremamente facile per la Germania, che ha sconfitto 17-1 la Lituania in quattro frazioni.

GRUPPO C: bene anche la Repubblica Ceca, possibile sorpresa del torneo, che si è imposta 9-0 sulla Danimarca in cinque riprese, chiudendo il discorso già dopo la seconda ripresa, chiusa sull’8-0. Alle bianco-rosse non è invece bastata una buona prestazione dal monte di Mathilde Nielsen, autrice di 7 strike-out, mentre Israele ha piegato 7-0 la Croazia.

GRUPPO D: in quello che è apparso come il girone più equilibrato, la Francia ha sconfitto 5-2 l’Ucraina, contenendo nell’ultimo inning la formazione giallo-blu, con la Spagna che si è imposta per 5-3 sulla Slovacchia, grazie alle due RBI a testa di Rebeca Carrera e Raquel Moncho.

I risultati completi:

GRUPPO A:

Russia-Bulgaria 10-0

Polonia-Ungheria 11-1

GRUPPO B:

Olanda-Austria 16-0

Germania-Lituania 17-1

GRUPPO C:

Repubblica Ceca-Danimarca 9-0

Croazia-Israele 0-7

GRUPPO D:

Francia-Ucraina 5-2

Spagna-Slovacchia 5-3

